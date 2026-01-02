Cập nhật bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 6/1 đến 24/1. U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ U23 Ả Rập Xê Út, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam cần chiếm vị trí đứng đầu hoặc thứ hai trên bảng xếp hạng để giành quyền đi tiếp tại giải U23 châu Á. Cục diện bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 được cập nhật liên tục tại đây.

Cập nhật mới nhất lịch thi đấu của U23 Việt Nam

Ngày 6/1 - 18h30: U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

Ngày 9/1 - 21h: U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam.

Ngày 12/1 - 23h30: U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út.

Đầy đủ lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á, huy chương vàng SEA Games trong năm 2025.

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 hôm nay

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Ả Rập Xê Út 0 0 0 2 Việt Nam 0 0 0 3 Jordan 0 0 0 4 Kyrgyzstan 0 0 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 0 0 0 2 Qatar 0 0 0 3 UAE 0 0 0 4 Syria 0 0 0

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Uzbekistan 0 0 0 2 Hàn Quốc 0 0 0 3 Iran 0 0 0 4 Lebanon 0 0 0

Bảng D

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Iraq 0 0 0 2 Australia 0 0 0 3 Thái Lan 0 0 0 4 Trung Quốc 0 0 0

Thể thức giải U23 châu Á 2026

Các đội tuyển được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào vòng tứ kết.

Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ hạng được sắp xếp dựa trên thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu giữa những đội bóng bằng điểm với nhau).

Sau khi tính toán thành tích đối đầu, nếu vẫn còn ít nhất 2 đội bằng nhau ở mọi chỉ số phụ, tiêu chí tiếp theo được tính đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đấu của mỗi đội. Nếu vẫn bằng nhau, 2 đội sẽ thi đấu luân lưu (nếu gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng) hoặc tính theo số thẻ phạt ít hơn.

Các nhóm hạt giống giải U23 châu Á 2026

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 có 16 đội tham dự, gồm chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út và 15 đội vượt qua vòng loại (U23 Việt Nam, U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan, U23 Nhật Bản, U23 UAE, U23 Qatar, U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc, U23 Iran, U23 Lebanon, U23 Iraq, U23 Australia, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc).

Lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10/2025. Các đội tuyển được chia thành 4 nhóm hạt giống dựa trên thành tích của 3 giải đấu gần nhất (2020, 2022 và 2024).

U23 Việt Nam sau 2 lần liên tiếp lọt vào tứ kết được xếp ở nhóm 2, cùng U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Qatar. Nhóm 1 có chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, đương kim vô địch U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản và U23 Iraq. Các đội U23 Thái Lan, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Iran ở nhóm 3. Nhóm 4 có U23 Trung Quốc, U23 Syria, U23 Uzbekistan và U23 Lebanon.

Việc phân nhóm hạt giống chỉ có ý nghĩa trong việc bốc thăm và xếp lịch thi đấu.