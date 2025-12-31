Người hùng SEA Games 33 báo tin xấu, U23 Việt Nam liên tục tổn thất

(VTC News) -

Sau khi hậu vệ Đặng Tuấn Phong chia tay sớm, U23 Việt Nam tiếp tục tổn thất về lực lượng trong chuyến tập huấn ở Qatar. Thủ môn Nguyễn Tân và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chấn thương, không góp mặt trong trận đấu tập kín với U23 Syria. Cả 2 cầu thủ này đều có nguy cơ không kịp bình phục để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trường hợp của Nguyễn Thanh Nhàn là tổn thất đáng ngại đối với U23 Việt Nam. Tiền đạo của PVF CAND không đá chính nhiều nhưng luôn là phương án thay người tạo đột biến của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tại SEA Games 33, anh ghi bàn quyết định trong trận bán kết và chung kết, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành huy chương vàng.

Thanh Nhàn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Kết thúc SEA Games 33, khi U23 Việt Nam tạm nghỉ 3 ngày, Thanh Nhàn trở về câu lạc bộ thi đấu một trận giao hữu tại Thái Nguyên. Anh vẫn tập luyện bình thường cho đến khi gặp chấn thương trong chuyến tập huấn tại Qatar.

Mất Thanh Nhàn, huấn luyện viên Kim Sang-sik còn một số phương án khác ở vị trí tiền đạo cánh và hộ công. Nguyễn Ngọc Mỹ, Khuất Văn Khang, Lê Viktor, Lê Văn Thuận và Nguyễn Công Phương đều có cơ hội thể hiện ở giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á cũng như SEA Games 33.

Trong khi đó, Nguyễn Tân là thủ môn số 3 của U23 Việt Nam trong tất cả các giải đấu năm 2025. Huấn luyện viên Kim Sang-sik ưu tiên Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình - những nhân tố ra sân thường xuyên tại V.League ở độ tuổi rất trẻ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể triệu tập bổ sung một thủ môn khác từ Việt Nam sang thay thế.

Danh sách cầu thủ U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Tân (CA TP.HCM), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).