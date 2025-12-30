Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn thua đội Tây Á

(VTC News) -

Ngay sau SEA Games 33, U23 Việt Nam bước vào quá trình tập huấn tại Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây là giai đoạn quan trọng để huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng chiến thuật trước các đối thủ ở đẳng cấp châu lục. Trận giao hữu kín với U23 Syria giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò tập dượt, chuẩn bị đối đầu với những thử thách khó khăn.

Ở trận đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc tung vào sân đội hình mạnh nhất khi Trung Kiên được bắt chính. Ba trung vệ gồm Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức. Trong khi đó, Phi Hoàng đá hậu vệ trái và ở cánh đối diện là Phạm Minh Phúc. Thái Sơn và Xuân Bắc sắm vai trò tiền vệ trung tâm.

Lê Phát (24) ghi bàn cho U23 Việt Nam.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc đá tiền đạo lệch trái, Văn Khang đá tiền đạo lệch phải còn Nguyễn Đình Bắc là chủ công.

U23 Việt Nam kiên định với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Xuân Bắc và Thái Sơn vẫn cho thấy rằng họ là những lựa chọn tốt nhất mà ông Kim có trong tay. Nhưng rồi, khi những cơ hội nguy hiểm không đến thường xuyên và các tiền đạo thiếu sắc sảo, U23 Việt Nam phải trả giá đắt. Phút 41, U23 Syria có bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Quãng thời gian ngắn còn lại của hiệp 1 không đủ để U23 Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ. Thầy trò ông Kim Sang-sik kết thúc 45 phút đầu tiên với bất lợi về mặt tỉ số. Bước sang hiệp 2, điều chỉnh nhân sự xuất hiện khi một loạt cầu thủ được tung vào sân. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thay đủ 11 người nhưng bàn thua vẫn đến.

Cầu thủ U23 Syria dứt điểm chuẩn xác và giúp đội bóng vùng Tây Á dẫn trước 2-0. Trận này, Lê Văn Thuận có cơ hội từ khoảng cách rất gần khung thành đối phương nhưng anh lại bỏ lỡ. Mãi đến cuối trận đấu, Nguyễn Lê Phát mới ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U23 Việt Nam và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Lịch thi đấu bảng A U23 Châu Á 2026.

Trận giao hữu với U23 Syria giúp ban huấn luyện U23 Việt Nam có thêm dữ liệu quan trọng để tính toán nhân sự và chiến thuật cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.Ở sân chơi này, thể thức thi đấu và cách tính điểm có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi tiếp của các đội bóng.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng với lịch thi đấu dày và áp lực cao.