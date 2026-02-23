Trùm ma túy 'El Mencho' bị tiêu diệt, bạo lực bùng phát tại nhiều bang Mexico

Bộ Quốc phòng Mexico ngày 23/2 xác nhận trùm ma tuý khét tiếng Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho", đã bị bắn chết trong chiến dịch truy bắt tại bang miền Tây Jalisco hôm 22/2. Ít nhất 6 nghi phạm đi cùng cũng thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)
El Mencho, 59 tuổi, là thủ lĩnh băng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tổ chức tội phạm những năm gần đây nổi lên thành mạng lưới buôn ma túy quyền lực và nguy hiểm bậc nhất Mexico. Dù ít nổi tiếng quốc tế hơn băng Sinaloa của Joaquín “El Chapo” Guzmán, CJNG tại Mexico nổi tiếng bởi mức độ bạo lực cao và kho vũ khí mang tính quân sự. Washington trước đó treo thưởng 15 triệu USD để bắt El Mencho, người bị cáo buộc buôn lượng lớn cocaine, fentanyl và methamphetamine qua biên giới Mỹ. CJNG cũng bị cho là từng lên kế hoạch ám sát quan chức chính phủ Mexico.
Theo Bộ Quốc phòng, 4 thành viên băng đảng chết tại hiện trường, 3 người khác thiệt mạng khi được trực thăng đưa về Mexico City, trong đó có El Mencho. Hai nghi phạm bị bắt giữ cùng nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm bệ phóng rocket có thể bắn hạ máy bay và phá hủy xe bọc thép.
Hình ảnh từ báo chí địa phương cho thấy giao tranh dữ dội tại thị trấn miền núi Tapalpa. Ba binh sĩ bị thương trong chiến dịch. Một quan chức bang Jalisco nói với AP rằng 1 thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng tại Tapalpa, 6 người khác chết tại Zapopan; một cai ngục bị giết khi tù nhân nổi loạn ở Puerto Vallarta và một điều tra viên công tố bang bị bắn chết tại Guadalajara.
Ngay sau cái chết của El Mencho, nhiều khu vực do CJNG kiểm soát rơi vào hỗn loạn. Các rào chắn do tội phạm lập bằng ô tô, xe buýt và xe tải bị đốt xuất hiện tại ít nhất 8 bang: Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Tamaulipas và Zacatecas.
Tại Guadalajara, một trong các thành phố đăng cai World Cup 2026, hành khách hoảng loạn tìm nơi trú ẩn trong sân bay vì lo bị trả đũa. Các tay súng còn phóng hỏa xe giữa trung tâm thành phố và đốt cả trạm xăng.
Đến tối cùng ngày, nhiều khu vực gần như tê liệt, trường học tại một số bang phải đóng cửa. Tình hình an ninh buộc các hãng hàng không Mỹ và Canada hủy hàng chục chuyến bay. Air Canada thông báo tạm dừng các chuyến bay đến thành phố du lịch Puerto Vallarta. (Nguồn video: Reuters)
Giới chức Mỹ hoan nghênh kết quả chiến dịch. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau gọi El Mencho là “một trong những trùm ma túy đẫm máu và tàn nhẫn nhất”, đồng thời cho rằng việc hắn bị tiêu diệt là diễn biến tích cực đối với Mexico, Mỹ và khu vực Mỹ Latinh. Nhà Trắng xác nhận Washington đã hỗ trợ tình báo, hỗ trợ bắt giữ băng đảng tội phạm này.
Theo Bộ Quốc phòng Mexico, lực lượng đặc nhiệm quân đội và Vệ binh Quốc gia mở chiến dịch truy bắt tại Tapalpa, cách thủ phủ Guadalajara khoảng 130 km về phía tây nam, với sự hỗ trợ của không quân và tình báo quân sự. Trong quá trình triển khai, lực lượng an ninh bị tấn công và nổ ra giao tranh.
Đại sứ quán Mỹ tại Mexico phát cảnh báo an ninh, khuyến cáo công dân tại các bang Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero và Nuevo León “trú ẩn tại chỗ” do các hoạt động quân sự và tội phạm.
Thống đốc bang Jalisco Pablo Lemus Navarro kêu gọi 8 triệu người dân ở nhà cho đến khi tình hình được kiểm soát, đồng thời tạm dừng giao thông công cộng và hạn chế đi lại. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính quyền trung ương đang phối hợp chặt chẽ với các bang, kêu gọi người dân bình tĩnh và theo dõi thông tin chính thức, đồng thời khẳng định phần lớn hoạt động trên toàn quốc vẫn diễn ra bình thường.
Nguồn video: HIESRICA qua X/Reuters