Trùm ma túy 'El Mencho' bị tiêu diệt, bạo lực bùng phát tại nhiều bang Mexico

El Mencho, 59 tuổi, là thủ lĩnh băng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tổ chức tội phạm những năm gần đây nổi lên thành mạng lưới buôn ma túy quyền lực và nguy hiểm bậc nhất Mexico. Dù ít nổi tiếng quốc tế hơn băng Sinaloa của Joaquín “El Chapo” Guzmán, CJNG tại Mexico nổi tiếng bởi mức độ bạo lực cao và kho vũ khí mang tính quân sự. Washington trước đó treo thưởng 15 triệu USD để bắt El Mencho, người bị cáo buộc buôn lượng lớn cocaine, fentanyl và methamphetamine qua biên giới Mỹ. CJNG cũng bị cho là từng lên kế hoạch ám sát quan chức chính phủ Mexico.