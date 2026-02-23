Thủ tướng: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần

(VTC News) -

Sáng 23/2, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng đánh giá việc tổ chức Tết năm nay có nhiều điểm hơn so với năm trước; cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình; thu nhập bình quân đầu người cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục cải thiện; độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín đất nước nâng cao.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, năm 2026, chúng ta phải tiếp tục đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng thời, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế đất nước; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân; làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các đột phá chiến lược, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về các lĩnh vực quan trọng…

Với khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ, Văn phòng Chính phủ phải triển khai ngay các công việc ngay từ ngày đầu tiên, nhất là những nội dung Thường trực Chính phủ đã họp trong ngày 22/2.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tinh thần "1 mục tiêu", "2 bảo đảm", "3 có", "4 không", "5 hóa", "6 rõ" trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ của Văn phòng Chính phủ.

Trong đó: "1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. "2 bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. "3 có" là có sự tham gia của Nhà nước; có sự tham gia của người dân; có sự tham gia của doanh nghiệp.

"4 không" là không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm. "5 hóa" là số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Thủ tướng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới toàn diện các mặt công tác, tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu, tổng hợp; nắm bắt tình hình tốt hơn, đưa ra phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả; tổ chức công việc của Văn phòng Chính phủ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ đổi mới hơn, nhanh chóng, kịp thời hơn.

Thủ tướng lưu ý, phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ; nâng cao hơn nữa năng lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với trách nhiệm cao nhất; tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, tạo ra sức mạnh, lắng nghe chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim tới trái tim, hành động phải hiệu quả.

"Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian và quyết đoán đúng lúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.