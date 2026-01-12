Chứng khoán tuần này có thể lập đỉnh lịch sử mới

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán đã có tuần khởi đầu năm mới 2026 tích cực, với điểm nhấn là dòng tiền xoay trục và đảo dòng dẫn dắt, đã giúp VN-Index vượt mốc 1.800 điểm và liên tục xác lập đỉnh mới.

Theo các chuyên gia, việc VN-Index lập đỉnh lịch sử mới trên 1.800 điểm là một cột mốc tâm lý quan trọng, khẳng định xu hướng tăng trưởng dài hạn của thị trường. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu trụ cho thấy đà tăng hiện tại mang tính chất dẫn dắt điểm số hơn là một sự bùng nổ đồng thuận.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội nhận định, mặc dù thị trường đã vượt đỉnh lịch sử nhưng dòng tiền lại có sự phân hoá vô cùng rõ rệt, điển hình trong nhóm ngân hàng 3 cổ phiếu quốc doanh đều có sự tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ nhưng các cổ phiếu khác trong ngành vẫn chưa có sự lan toả và tiếp tục đi ngang. Nhóm bất động sản và nhóm chứng khoán còn chịu áp lực lớn hơn khi rất nhiều cổ phiếu vẫn đang tiếp tục giảm sâu.

"Tôi cho rằng nhà đầu tư có xu hướng bán cắt lỗ các cổ phiếu hai nhóm này và luân chuyển sang các nhóm ngành, cổ phiếu đang có hiệu suất tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên, tôi tin nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản sẽ nhanh chóng tạo đáy và tăng trưởng mạnh trở lại trong giai đoạn cuối quý I/2026", ông Quang nhấn mạnh.

Chứng khoán tuần này được dự báo vẫn diễn biến tích cực. (Ảnh minh hoạ).

Cũng theo ông, việc VN-Index vượt đỉnh lịch sử nhưng nhà đầu tư cá nhân lại duy trì bán ròng chứng tỏ đây là nhóm nhà đầu tư chịu nhiều thiệt hại nhất trong gia đoạn khó khăn của thị trường trong suốt 2 tháng vừa qua. Rất nhiều nhà đầu tư bị “kẹp hàng” và lỗ sâu cho thấy rằng đây là nhóm có tỷ lệ nắm giữ tiền mặt thấp nhất nên không thể hưởng ứng vào đà tăng vượt đỉnh của thị trường.

Các chuyên gia đến từ Công ty chứng khoán VCBS cũng dự báo, VN-Index trải qua một tuần giao dịch đầu năm với diễn biến tăng điểm ấn tượng khi 3 phiên liên tiếp chinh phục mốc điểm cao mới. Động lực chính đến từ các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi dòng tiền tham gia mạnh mẽ ở các cổ phiếu này, đặc biệt là ở các phiên cuối tuần. Mặt khác, đà tăng cũng có sự lan tỏa nhất định sang một số nhóm ngành có vốn hóa trung bình trong hai phiên cuối tuần, nhưng đồng thời thị trường cũng ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi vẫn còn khá nhiều cổ phiếu chưa hưởng ứng cùng đà tăng của chỉ số chung hoặc thậm chí tiếp tục dò đáy.

Do đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với cổ phiếu đang trong đà tăng mạnh, bên cạnh đó có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư mới ở những nhóm ngành/cổ phiếu có kỳ vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2026 để canh giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của chỉ số trong các phiên tiếp theo.

Dự đoán về diễn biến của VN-Index tuần tới, công ty chứng khoán SHS cho rằng, xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tích cực, tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Thị trường chịu áp lực bán, rung lắc mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm, trong trạng thái quá mua ngắn hạn.

Công ty chứng khoán TPS cũng dự đoán, ở giai đoạn trước mắt, mục tiêu dành cho VN-Index là vùng 1.960 - 2.000 điểm. Vì vậy, bất cứ nhịp điều chỉnh nào trước khi VN-Index đạt vùng mục tiêu cũng có thể xem là cơ hội gia tăng tỷ trọng với điều kiện vùng 1.800 điểm được giữ vững.

Nhóm cổ phiếu nào sẽ hút khách?

Ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree - dự đoán, thị trường nhiều khả năng vẫn duy trì thiên hướng tích cực. Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước được kỳ vọng tiếp tục hút dòng tiền và có thể sẽ xuất hiện sự luân phiên tăng điểm giữa các nhóm ngành như dầu khí, ngân hàng, công nghệ viễn thông, cao su hay điện. Đây sẽ vẫn là nhóm đóng vai trò trụ đỡ chính cho VN-Index.

Đối với nhóm cổ phiếu họ Vingroup, xác suất xảy ra nhịp giảm cây thông là rất thấp ở thời điểm hiện tại. Khả năng cao nhóm này sẽ được neo giữ giá để hỗ trợ mặt bằng chung của chỉ số, dù không còn đóng vai trò dẫn dắt.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu beta cao như chứng khoán và bất động sản nhiều khả năng sẽ bắt đầu bước vào nhịp hồi phục rõ nét hơn. Sau nhịp giảm sâu và phá nền ở cuối tuần trước, đây là nhóm đang rơi vào trạng thái quá bán.

"Khả năng đầu tuần tới vẫn có những nhịp giảm nhẹ, nhưng sau khi lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ buộc phải cắt lỗ, dòng tiền sẽ dần chuyển dịch sang nhóm doanh nghiệp Nhà nước - và chính quá trình rũ bỏ này có thể mở ra một nhịp tăng hồi phục tích cực hơn ở nửa cuối tuần", ông Học nêu ý kiến.

Trong khi đó, theo dự đoán của Công ty chứng khoán Vietinbank (CTS), hiện dòng tiền đang tiếp tục chảy mạnh vào thị trường đón sóng kết quả kinh doanh quý IV. Một trong số các nhóm ngành kỳ vọng thu hút sự tham gia mạnh của dòng tiền là ngân hàng khi ước tính tăng trưởng lợi nhuận trước thuế toàn ngành đạt khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước nhờ tín dụng tăng tốc vào cuối năm (với một số ngân hàng đạt mức tăng trưởng dư nợ cả năm lên tới 27%) và chất lượng tài sản dần cải thiện.

Bên cạnh đó, dòng tiền dự kiến cũng chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí với kỳ vọng vào dự án lô B - Ô Môn. Vào cuối tháng 11/2025 vừa qua, dự án đã chính thức khởi công toàn tuyến ống bờ, kỳ vọng thực hiện được mục tiêu đón dòng khí đầu tiên vào quý III/2027.

Ngoài ra, dòng tiền cũng sẽ tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện tăng trưởng riêng trong mùa công bố BCTC quý IV, ví dụ như PC1 với kỳ vọng lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 620 tỷ, tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ nhờ bàn giao dự án Tháp Vàng.

Chuyên gia đến từ Công ty chứng khoán OCBS nhận định, nhóm ngân hàng đặc biệt là nhóm ngân hàng có cổ phần Nhà nước chi phối đã có thời gian tích lũy giá khá lâu trong khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng ổn định. Đây là yếu tố kết hợp đã tạo nên sự bùng nổ nhóm cổ phiếu này trong tuần qua.