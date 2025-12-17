Nén đau chấp đối thủ chơi xấu, võ sĩ Việt Nam hiên ngang giành huy chương vàng

(VTC News) -

áng 17/12, vận động viên Nguyễn Tấn Sang giành huy chương vàng pencak silat hạng cân 80 kg sau khi đánh bại Bunchit Suthat (Thái Lan) ở chung kết. Đây là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của võ sĩ Việt Nam khi anh khiến đối thủ dùng đến chiêu trò vẫn phải chịu thua.

Nguyễn Tấn Sang thể hiện sự vượt trội và dẫn điểm rất xa so với Bunchit Suthat. Đến cuối hiệp 3, võ sĩ của Thái Lan thực hiện cú quét trụ nhằm vào khớp gối của Nguyễn Tấn Sang. Vận động viên Việt Nam đổ gục xuống sàn với vẻ mặt đau đớn.

Sau khi xem kỹ băng hình, các giám định viên xác định đây là đòn đánh hợp lệ của Bunchit Suthat. Bên ngoài sân, huấn luyện viên và các thành viên khác của đội tuyển pencak silat Việt Nam bức xúc, một số vượt rào vào thẳng sàn đấu để chất vấn ban tổ chức.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang nén đau trước những đòn ác ý liên tục của đối thủ.

Khi trận đấu trở lại, võ sĩ Thái Lan chỉ nhằm vào vết đau của Nguyễn Tấn Sang để tấn công. Vận động viên Việt Nam liên tục hứng chịu những cú đá mạnh vào vùng khớp gối từ đối thủ. Dù rất đau, anh vẫn cố gắng đứng vững.

"Gần cuối trận, đối thủ không thể nào thắng được nữa thì sẽ sử dụng chiêu trò để thay đổi cục diện trận đấu, để ép vận động viên Việt Nam phạm lỗi hoặc xử thua. Tôi cũng rất lo lắng. Nếu tôi không đứng dậy, võ sĩ Thái Lan đã thắng bằng cách đó rồi", Nguyễn Tấn Sang cho biết.

Nguyễn Tấn Sang (bên trái) giành HCV.

Nhờ khoảng cách điểm rất lớn được tạo ra từ trước, võ sĩ sinh năm 1999 không bị đối thủ lật ngược tình thế. Nguyễn Tấn Sang giành chiến thắng chung cuộc sau 3 hiệp và đoạt huy chương vàng ở hạng cân 80 kg.

Sau khi trọng tài công bố kết quả, võ sĩ Việt Nam giương Quốc kỳ rồi gục xuống sàn đấu. Anh từ chối bắt tay đối thủ.

"Tôi từng thi đấu với bạn đối thủ người Thái Lan này ở SEA Games năm 2023. Lúc đó, bạn ấy cũng đánh xấu, đánh vào cằm khiến tôi ngất. Bạn bị xử thua", võ sĩ Nguyễn Tấn Sang cho biết.

"Lần này em gặp lại, tôi nghĩ bạn sẽ chơi đẹp nhưng không ngờ, chuyên môn của bạn không tốt mà lối đánh cũng y như vậy, thậm chí còn đánh xấu nhiều hơn. Tôi cũng không ngờ đến tình huống đó. Tôi muốn thi đấu với tinh thần thượng võ để làm sao không chỉ là thi đấu lần này mà gặp những lần sau còn dễ nhìn mặt nhau, dễ nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, đối phương chắc không nghĩ vậy".