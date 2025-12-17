Võ sĩ Việt Nam bất tỉnh bị trọng tài bỏ mặc, ban tổ chức nói ăn vạ

(VTC News) -

Theo tờ Thairath, Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan (PSAT) cho rằng vận động viên Nguyễn Minh Triết của Việt Nam nằm bất động trên sàn đấu chỉ là hành động giả vờ nhằm tạo áp lực lên trọng tài khi đang bị đối thủ Malaysia dẫn trước ở trận bán kết hạng -65kg nam SEA Games 33. Vụ việc sau đó trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Trong trận đấu diễn ra sáng 16/12, võ sĩ Muhammad Izzul Irfan Marzuki của Malaysia đấm thẳng vào cổ của Nguyễn Minh Triết. Cú đánh khiến võ sĩ Việt Nam lập tức ngã xuống sàn, ôm cổ và tỏ rõ sự đau đớn, không thể tiếp tục thi đấu. Minh Triết thậm chí bị nôn ngay trên võ đài. Trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu để đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân kiểm tra và chăm sóc cho Nguyễn Minh Triết.

Sau thời gian hội ý và xem xét tình huống trên sân, tổ trọng tài đã đưa ra quyết định xử thắng cho vận động viên người Malaysia. Đáng chú ý, dù Nguyễn Minh Triết vẫn nằm bất động trên sàn đấu, trọng tài và ban tổ chức vẫn bỏ mặc để thực hiện thủ tục kết thúc trận đấu. Thậm chí, khi khiêng VĐV ra khỏi sân, đội ngũ y tế không dùng cáng hay nẹp cổ, khiến nhiều người băn khoăn và chỉ trích cách xử lý này.

PSAT cho rằng VĐV giả vờ chấn thương khi bị đối thủ Malaysia dẫn trước.

Ông Nakrob Thongdaeng, Trưởng Ban kỹ thuật Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan (PSAT), khẳng định rằng Ban tổ chức có đầy đủ trang thiết bị y tế và đội ngũ bác sĩ chuyên môn theo dõi sát sao các VĐV.

Theo truyền thông Thái Lan, xét về mặt chuyên môn, Muhammad Issu là đương kim vô địch SEA Games và được đánh giá là ứng cử viên mạnh, trong khi VĐV Việt Nam bị coi là yếu thế hơn. Luật Pencak Silat cấm đánh vào mặt; bất kỳ vi phạm nào sẽ bị truất quyền thi đấu ngay. Trên thực tế, từng có trường hợp VĐV ngã sau khi bị trúng đòn nhằm mục đích tạo lợi thế về lỗi.

Theo đại diện PSAT, trọng tài đã xem VAR kỹ lưỡng và xác nhận cú đấm không vi phạm luật và không cấu thành “knockdown”. Đội y tế đã kiểm tra đầy đủ: soi mắt, kiểm tra cơ cổ và các dấu hiệu sinh lý khác. Kết quả cho thấy chấn thương ở mức bình thường.

Đội ngũ y tế kiểm tra tình trạng của Nguyễn Minh Triết.

Ban tổ chức môn pencak silat của Thái Lan cho rằng võ sĩ Việt Nam đã "cố kéo dài tình huống bằng cách nằm sân, tạo cảm giác chấn thương nghiêm trọng để gây áp lực lên trọng tài". Trọng tài đã đếm đủ 10 giây theo luật, nhưng những người không theo dõi trực tiếp có thể hiểu nhầm rằng VĐV bị bỏ mặc giữa sân.

Ông Nakrob giải thích việc Nguyễn Minh Triết được nhân viên y tế đưa ra ngoài mà không cần cáng là vì anh không bị chấn thương nghiêm trọng. Trọng tài người Indonesia, với vai trò Trợ lý Giám sát Kỹ thuật, cũng xác nhận đây không phải “knockdown” (cú hạ gục) và cú đánh không gây tổn thương nghiêm trọng.

Về thiết bị y tế, ông Nakrob Thongdaeng nhấn mạnh rằng mọi trang thiết bị và nhân sự đều được chuẩn bị đầy đủ và đào tạo chuyên môn. Các quy trình thực hiện hoàn toàn tuân theo quy định thi đấu, và việc khiêng VĐV ra khỏi sân khi không có chấn thương nghiêm trọng được coi là chuẩn mực trong môn pencak silat.