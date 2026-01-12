Chủ tịch Cuba lên tiếng sau tuyên bố của Tổng thống Trump

Trong ám chỉ rõ ràng đến những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng những người chỉ chăm chăm đầu óc kinh doanh là “hoàn toàn không có tư cách để chỉ trích Cuba dưới bất kỳ hình thức nào”.

Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel (Ảnh: AP)

Trong đăng tải của mình, Chủ tịch Diaz-Canel lập luận rằng những người hiện đang trút cơn cuồng giận lên Cuba là do họ tức giận trước việc người dân Cuba lựa chọn mô hình chính trị của riêng mình.

Người đứng đầu nhà nước vùng Caribe nói rằng những người đổ lỗi cho Cách mạng Cuba về tình trạng thiếu hụt kinh tế nghiêm trọng thì nên tự xấu hổ và im lặng. Ông Canel lập luận, họ thừa biết “đó là kết quả của những biện pháp hà khắc, bóp nghẹt cực độ mà Mỹ đã áp dụng lên chúng tôi trong 6 thập kỷ qua và hiện đang đe dọa sẽ vượt qua ngưỡng đó”.

Chủ tịch Canel tái khẳng định Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền, không chấp nhận sự áp đặt. Ông tuyên bố dứt khoát: “Cuba không tấn công; chính Cuba đã bị Mỹ tấn công trong 66 năm. Cuba không đe dọa nhưng Cuba chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng”.

Ngày 11/1, truyền thông quốc đảo Cuba đưa tin rộng rãi về những lời phát biểu của Chủ tịch Cuba trong bối cảnh Mỹ đã đột kích Venezuela và tiếp tục gia tăng đe dọa đối với một số quốc gia.