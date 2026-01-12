Người dùng Việt tranh thủ mua VinFast VF 6 để 'hưởng lợi sớm'

(VTC News) -

Đổi xe điện sớm để hưởng lợi sớm

Trước khi sử dụng xe điện, gia đình anh Nguyễn Văn Thanh (Hà Nội) sở hữu một chiếc Kia Morning. Tiền xăng hàng tháng mất trung bình 2 triệu đồng, chưa kể phí bảo dưỡng cao khiến anh ngày càng hao ví. Đó là một trong những lý do anh quyết định lên đời VinFast VF 6.

Trải nghiệm VF 6 với anh khác biệt hoàn toàn bởi xe điện VinFast được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30/6/2027. Như vậy, tiền “nhiên liệu” hàng tháng đối với anh là 0, thấp hơn cả tiền chạy xe máy xăng.

“Trước đây, khi di chuyển quãng đường gần, tôi thường sử dụng xe máy để đỡ tốn xăng, nhưng giờ tôi có thể chạy luôn bằng xe VF 6 ở gần như mọi hoạt động thường nhật”, anh Thanh nói.

Giống như anh Thanh, anh Trần Đức Hải (TP.HCM) cũng đã chuyển sang xe VinFast VF 6 vào tháng 12 vừa qua để tranh thủ thời gian được ưu đãi sạc vẫn còn tới 1,5 năm.

Không chỉ tiết kiệm chi phí sạc xe, anh Hải nhận thấy việc bảo dưỡng ô tô điện đơn giản hơn nhiều so với xe xăng. Theo tìm hiểu của anh, tùy vào mốc bảo dưỡng, các chủ xe VinFast chỉ tốn từ vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, mới đây mốc bảo dưỡng của hãng đã được nâng lên 15.000 km hoặc 1 năm (so với mốc cũ 12.000 km hoặc 1 năm), giúp giảm chi phí sử dụng xe cũng như tiết kiệm thời gian cho người dùng.

“Chi phí về sạc cũng như bảo dưỡng đã được tối ưu hết cỡ, nên nuôi xe đơn giản hơn. Hiện tại xe điện đang là xu hướng thì nên tranh thủ mua sớm được hưởng lợi sớm”, anh Hải nhận định.

Chỉ từ 0 đồng trả trước nhận xe ngay

Theo nhiều người dùng, lý do để “chốt” mua VF 6 sớm còn nằm ở mức giá hợp lý so với những giá trị nhận được. Trước đây, trong phân khúc xe hạng B, khách hàng thường chỉ có thể lựa chọn những mẫu xe với tính năng, trang bị an toàn cơ bản. Từ khi VF 6 ra mắt, các gia đình có thể trải nghiệm loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), màn hình hắt kính lái HUD, trợ lý ảo tiếng Việt… ngay trên một chiếc xe phổ thông chỉ từ 600-700 triệu đồng. Chưa kể, VF 6 được bảo hành lên tới 7 năm/160.000 km, vượt trội hẳn so với các dòng xe cùng phân khúc.

Đặc biệt, chiếc B-SUV này tiếp tục được nâng cấp về công nghệ từ tháng 1/2026 với lựa chọn gói dịch vụ phần mềm thông minh thế hệ mới VF Connect. Người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm hàng loạt tính năng nổi bật như trợ lý ảo VinFast 3.0, hệ thống cảnh báo an ninh - an toàn chủ động, kho tiện ích giải trí, phần mềm và ứng dụng phong phú, các chế độ thư giãn và cá nhân hóa chuyên sâu…

Đáng chú ý, bước sang năm 2026, VinFast triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với điểm nhấn đáng chú ý nhất là giải pháp tài chính trả góp với số vốn ban đầu bằng 0 (khách hàng được bảo lãnh mua xe với 0 đồng vốn đối ứng), đi kèm mức ưu đãi trực tiếp dành cho VF 6 trị giá 41-45 triệu đồng.

Điều này cho phép các gia đình có thể nhận xe ngay mà không cần chờ đợi tích lũy đủ tiền mặt, giúp bảo toàn dòng vốn cho các kế hoạch cá nhân khác. Ngoài ra, người dân tại Hà Nội và TP.HCM mua xe VF 6 trước ngày 10/2/2026 được nhận thêm quà tặng 15 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub, đồng thời được tri ân một phần quà ý nghĩa từ VinFast.

Giới quan sát nhận định, tại thị trường Việt Nam hiện nay, VinFast VF 6 đang là lựa chọn sáng giá nhất trong phân khúc SUV hạng B. Không còn đơn thuần chỉ là một phương tiện di chuyển, chiếc xe điện Việt giúp người dùng tiết kiệm từ giai đoạn mua xe đến khi sử dụng trong khi vẫn tận hưởng đầy đủ công nghệ, trang bị vượt trội.