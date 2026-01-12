Nhân viên ICE bắn chết người di trú: Mỹ điều hàng trăm đặc vụ đến Minneapolis

(VTC News) -

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết các sĩ quan sẽ được triển khai vào ngày 11 và 12/1 để tăng cường an ninh cho các quan chức Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Tuần tra Biên giới đang có mặt tại Minnesota.

Bà Kristi Noem nói: "Chúng tôi sẽ điều động thêm nhiều đặc vụ. Sẽ có thêm hàng trăm người để đảm bảo đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Tuần tra Biên giới đang làm việc tại Minneapolis có thể thực thi nhiệm vụ một cách an toàn".

Mỹ điều thêm hàng trăm đặc vụ đến Minneapolis sau vụ nổ súng chết người ở thành phố này. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 2.000 sĩ quan liên bang đã được điều động đến khu vực Minneapolis - St. Paul trong chiến dịch lớn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Động thái này được đưa ra khi các cuộc biểu tình đang diễn ra ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, và nhiều thành phố khác trên khắp đất nước sau vụ đặc vụ ICE Jonathan Ross bắn chết nữ tài xế Renee Good ngày 7/1.

Bộ trưởng Kristi Noem và nhiều quan chức Mỹ lặp lại quan điểm cho rằng hành động của Good là "khủng bố nội địa" và đặc vụ ICE chỉ nổ súng để tự vệ.

Trong khi đó, Thống đốc Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, kịch liệt phản bác luận điểm này. Theo họ, video hiện trường cho thấy Good đã đánh lái rời đi và không gây ra mối đe dọa nào đến tính mạng của đặc vụ ICE.

Hôm 10/1, bất chấp gió lạnh, cuộc biểu tình khổng lồ đã diễn ra ở Minneapolis phản ánh sự phẫn nộ của dư luận ngày càng tăng trước chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Trump. Tại Philadelphia, những người biểu tình đã tuần hành dưới trời mưa từ tòa thị chính đến văn phòng ICE.

Các bên tổ chức cho biết hơn 1.000 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ.

Sau khi tiếp quản Nhà Trắng, ông Donald Trump thực hiện một loạt biện pháp hành pháp nhằm kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông điều thêm lực lượng đặc vụ về nhập cư tới các thành phố lớn của Mỹ nhằm truy quét các khu dân cư, dẫn tới va chạm với người dân.

Tính đến nay, khoảng 622 nghìn người nhập cư đã bị trục xuất kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.