Bắt giữ nghi phạm vụ xả súng ở trường đại học Mỹ

(VTC News) -

Vụ xả súng xảy ra gần khuôn viên Đại học Brown ở thành phố Providence (bang Rhode Island) khiến ít nhất hai người thiệt mạng và tám người khác bị thương nặng. Tất cả nều nạn nhân đều là sinh viên.

Theo CBS News, cảnh sát bắt giữ một nghi phạm được xác định có liên quan đến vụ xả súng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh tính nghi phạm.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Vụ xả súng xảy ra chiều 13/12 (giờ địa phương), tại tòa nhà kỹ thuật của Đại học Brown khi sinh viên đang trong thời gian thi cuối kỳ.

Video giám sát do cảnh sát công bố cho thấy nghi phạm mặc đồ đen, hắn ta bình tĩnh rời khỏi hiện trường sau khi thực hiện hành động phạm tội. Khuôn mặt của nghi phạm không được nhìn thấy và các nhà điều tra cho biết chưa rõ liệu nghi phạm có phải là sinh viên hay không.

Lệnh phong tỏa khu vực Đại học Brown và những vùng lân cận đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục làm việc tại những khu vực được xem là hiện trường vụ án và khu vực này vẫn đang bị hạn chế.

Theo CBS News, các nhà điều tra chưa chắc chắn về việc làm thế nào kẻ xả súng có thể vào được phòng học ở tầng một. Trong khi, cửa phía ngoài của tòa nhà không khóa nhưng các phòng sử dụng cho kỳ thi cuối kỳ đều yêu cầu phải có thẻ ra vào.

"Vào cuối tuần có rất nhiều hoạt động diễn ra trong toà nhà. Các buổi học nhóm, họp nhóm sinh viên họp, phòng thí nghiệm nghiên cứu đều nằm trong tòa nhà đó. Vì vậy, chúng tôi không có thông tin chi tiết chính xác về những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật", Phó Hiệu trưởng Đại học Brown thông tin.

Trong phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo về tình hình vụ tấn công "kinh khủng".

"Tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là cầu nguyện cho các nạn nhân và cho những người bị thương rất nặng", ông Trump nhấn mạnh.

Đại học Brown là một trường thuộc khối Ivy League, hoạt động theo mô hình tư thục phi lợi nhuận, với hơn 7.300 sinh viên đại học và khoảng 3.000 học viên cao học.