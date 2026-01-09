Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

(VTC News) -

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Phạm Đại Dương.

Theo quyết định, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Đại Dương sinh ngày 6/2/1974, tại Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Đại Dương có thời gian dài công tác tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư; Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban phụ trách rồi Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Sau đó, ông Phạm Đại Dương giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Từ tháng 8/2018, ông được điều động về địa phương và đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Đại Dương, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương).