Hệ thống đỗ xe xếp hình: Giải pháp tương lai cho đô thị đông đúc

(VTC News) -

Vấn đề thiếu chỗ đỗ xe ở các thành phố đông dân cư như Mumbai, Delhi và các thành phố khác ở Ấn Độ đang trở nên trầm trọng.

Để giải quyết vấn đề này, các kỹ sư và nhà phát triển bất động sản đã đưa ra một giải pháp độc đáo, đó là hệ thống đỗ xe kiểu xếp hình (puzzle parking).

Hệ thống đỗ xe xếp hình ở Ấn Độ. (Ảnh: Cartoq)

Hệ thống đỗ xe kiểu xếp hình là bãi đỗ tầng bằng máy móc, trong đó ô tô được lưu trữ trên các bệ đỡ. Đây dường như là ý tưởng tuyệt vời nhưng một số người lại cho rằng nó gây ra nhiều bất tiện.

Cách thức hoạt động

Video ghi lại quá trình hoạt động của hệ thống bãi đỗ xe kiểu xếp hình, cho thấy chiếc xe được đưa xuống sáu tầng và di chuyển theo chiều ngang chỉ trong khoảng 1,5 - 2 phút.

Video quá trình hoạt động của hệ thống bãi đỗ xe kiểu xếp hình. (Nguồn: Cartoq)

Hệ thống này được mô tả là bãi đỗ xe tương lai trong các tòa nhà cao tầng, giúp tăng sức chứa lên gấp 2 - 5 lần so với bãi đỗ xe truyền thống.

Nhiều nhà phát triển bất động sản hiện đang lắp đặt hệ thống này do giá đất ở các thành phố đông dân cư ngày càng cao và các quy định về chỗ đỗ xe ngày càng nghiêm ngặt.

Hệ thống bãi đỗ xe kiểu xếp hình không chỉ giúp tối ưu hóa diện tích mà còn giảm tắc nghẽn giao thông, tiết kiệm thời gian tìm chỗ đỗ và bảo vệ xe khỏi trộm cắp và hư hại.

Tuy nhiên, bãi đỗ cũng có nhược điểm. Chủ xe thường phải chờ đợi trong 1 - 3 phút để hệ thống sắp xếp lại xe, điều này có thể gây phiền toái, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Hơn nữa, hệ thống này phụ thuộc vào điện và trong trường hợp mất điện, xe có thể bị mắc kẹt bên trong. Một số tai nạn nghiêm trọng cũng đã xảy ra do bảo trì kém.

Video vụ tai nạn xảy ra trong hệ thống đỗ xe xếp hình. (Nguồn Cartoq)

Ngoài ra, việc quên đồ trong xe cũng trở thành một bất tiện lớn khi người dùng phải trải qua toàn bộ quy trình để lấy đồ ra.

Đặc biệt, với sự gia tăng của xe điện, việc đỗ xe kiểu xếp hình càng trở nên phức tạp hơn, khi các xe điện cần điểm sạc cố định nhưng hệ thống này lại di chuyển xe liên tục.

Cuối cùng, bãi đỗ xe kiểu xếp hình có giới hạn về chiều cao và trọng lượng, khiến các xe SUV cỡ lớn và xe hạng sang không thể sử dụng.

Điều này đặt ra nhiều thách thức cho người dùng và cần được xem xét kỹ lưỡng trong tương lai.