Mỹ nhân tuổi Ngọ từng thi cả 3 đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới giờ ra sao?

(VTC News) -

Nguyễn Thị Loan là mỹ nhân tuổi Ngọ khi sinh năm 1990. Sân chơi nhan sắc đầu tiên mà cô tham dự là Hoa hậu Việt Nam 2010. Tại cuộc thi, người đẹp gây chú ý với sắc vóc đầy đặn, khỏe khoắn do từng có 5 năm chơi bóng chuyền. Kết quả, Nguyễn Thị Loan xuất sắc giành được giải thưởng phụ "Người đẹp biển" và lọt vào top 5 chung cuộc.

3 lần chinh chiến cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn

Sau Hoa hậu Việt Nam 2010, Nguyễn Thị Loan chăm chỉ tham gia các sự kiện từ thiện, xã hội bên cạnh công việc người mẫu. Năm 2013, cô giành ngôi Á hậu 2 tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Thị Loan lần đầu thi nhan sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2010.

Nhờ danh hiệu này, Nguyễn Loan được công ty nắm bản quyền cuộc thi Miss World đề cử là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2014 (Hoa hậu Thế giới) tổ chức tại Anh. Đây cũng là lần đầu tiên người đẹp gốc Thái Bình mang trên mình trọng trách "đem chuông đi đánh xứ người". Chung cuộc, Nguyễn Thị Loan lọt vào top 25 trong đêm chung kết.

Năm 2015, Nguyễn Thị Loan tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mặc dù đã mang trên mình thành tích quốc tế ấn tượng. Sở hữu nhiều kinh nghiệm, song người đẹp chỉ lọt vào top 5 chung cuộc.

Một năm sau, Nguyễn Thị Loan lần thứ 2 chinh chiến quốc tế khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2016. Cô lọt vào top 20, tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Dù chỉ lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nhưng Nguyễn Thị Loan gây bất ngờ khi được tin tưởng giao trọng trách đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2017 tại Mỹ. Đây cũng là lần thứ 6 cô tham gia thi sắc đẹp và là lần thứ 3 "chinh chiến" trên trường quốc tế. Với vẻ đẹp nóng bỏng, Nguyễn Thị Loan được đánh giá là rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Mặc dù vậy may mắn đã không một lần nữa mỉm cười với Nguyễn Thị Loan khi cô không thể lọt top trong đêm chung kết. Miss Universe 2017 cũng được xem là một cái kết đẹp cho gần một thập kỷ đam mê thi nhan sắc của người đẹp.

Cô là mỹ nhân Việt duy nhất tham gia cả 3 đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Đến nay, Nguyễn Thị Loan vẫn là mỹ nhân giữ kỷ lục khi ghi danh ở 2 cuộc thi hoa hậu lớn nhất Việt Nam (Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) cũng như "chinh chiến" tại 3 đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh là Miss World, Miss Universe và Miss Grand International.

Từ bỏ hào quang, sống kín tiếng tuổi U40

Sau khi tham dự Miss Universe 2017, Nguyễn Thị Loan cũng chia tay sự nghiệp thi nhan sắc. Từ đó, cô dần lui về hậu trường để chuyên tâm với công việc đào tạo người mẫu cũng như truyền đạt kinh nghiệm cho các cô gái đang có ý định bước vào các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2022, Nguyễn Thị Loan bất ngờ lấn sân phim ảnh khi tham gia phim truyền hình Bão ngầm (đạo diễn Đinh Thái Thụy) trên sóng VTV. Người đẹp khẳng định đã nỗ lực hết mình cho vai diễn đầu tiên và không ngại khám phá bản thân để không bị gắn mác chỉ là "bình hoa di động".

Những năm qua, người đẹp chọn lối sống kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực và năng lượng dồi dào. Thỉnh thoảng cô nhận lời làm giám khảo tại một số cuộc thi sắc đẹp.

Với Nguyễn Thị Loan, niềm vui hiện tại là được chứng kiến học trò tỏa sáng và phát triển sự nghiệp riêng một cách bền vững. Ngoài giảng dạy, cô còn tập trung công việc kinh doanh trong mảng mỹ phẩm.

Nguyễn Thị Loan chọn cuộc sống kín tiếng ở tuổi U40.

Về đường tình duyên, Á hậu Nguyễn Thị Loan tâm sự cô vẫn độc thân vui vẻ và nói như mọi người là "đang ế".