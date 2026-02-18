Mang không khí Tết trên từng chuyến bay

(VTC News) -

Với sắc xuân rực rỡ trong từng tà áo dài truyền thống, Vietnam Airlines gửi trao lời chúc mã đáo thành công, mong một năm mới an khang, hanh thông và nhiều khởi sắc đến với từng hành khách.

Vietnam Airlines mang không khí Tết đến từng chuyến bay.

Ngay từ khu vực check-in, những chuyến bay xuân đã hiển thị trên màn hình khu vực làm thủ tục báo hiệu cho những hành trình năm mới rạng rỡ.

Trong khoang hành khách, không khí Tết được đội ngũ tiếp viên tỉ mỉ chuẩn bị trong từng chi tiết trang trí. Những nhành hoa đào, sắc hoa xuân rực rỡ cùng hình ảnh linh vật năm Bính Ngọ được bài trí khéo léo trên khoang bay. Sự chăm chút trong từng đường nét không chỉ làm bừng sáng không gian, mà còn mang đến cảm giác thân thuộc như một góc xuân nhỏ giữa tầng mây.

Hệ thống giải trí được Vietnam Airlines cập nhật các bản nhạc xuân và những thước phim ngắn về phong tục tập quán ngày Tết của Việt Nam giúp hành khách cảm nhận rõ hơn vị Tết.

Trên các chuyến bay Tết, tiếp viên Vietnam Airlines khoác lên mình bộ sưu tập áo dài mang sắc xuân dịu dàng và tinh thần Tết cổ truyền, tạo nên hình ảnh duyên dáng với thông điệp về sự an lành, khởi sắc đầu năm cũng những ước vọng về những hành trình thuận lợi và thành công trong năm Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines còn mang hương vị Tết đến gần hơn với mỗi hành khách qua những món ăn cùng những hương vị quen thuộc của bánh chưng, xôi gấc, thịt đông…

Suất ăn mang lại sự ấm áp ngày Tết trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines.

“Mỗi món ăn được các đầu bếp của Vietnam Airlines chăm chút trong từng khâu chế biến và trình bày. Tất cả hòa quyện, tạo nên một bữa tiệc ẩm thực Tết ấm áp giữa những tầng mây”, Vietnam Airlines chia sẻ.

Hành khách Nguyệt Quỳnh cho hay: “Giữa bầu trời những ngày đầu năm, được thưởng thức hương vị Tết quen thuộc khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà. Không chỉ là một bữa ăn, đó là cả không khí sum vầy và sự quan tâm chu đáo mà Vietnam Airlines dành cho hành khách”.

Những món quà nhỏ xinh trên chuyến bay ngày Tết.

Cũng đi trên chuyến bay ngày Tết, chị Olive (Úc) ấn tượng: “Chuyến đi này thực sự vượt ngoài mong đợi. Từ những bộ đồng phục với màu sắc ấn tượng của phi hành đoàn đến sự tử tế, chuyên nghiệp của các tiếp viên, mọi thứ đều để lại dấu ấn đặc biệt. Tôi cũng rất bất ngờ trước món quà nhỏ từ hãng, không chỉ đẹp mà còn có mùi hương dễ chịu. Việt Nam là một trong những đất nước hiếu khách nhất mà tôi từng gặp”.

Bức tranh Tết trên những tầng mây của Vietnam Airlines được hoàn thiện bởi nụ cười hạnh phúc và niềm rạng rỡ của các hành khách cùng sự tận tâm, chuyên nghiệp của phi hành đoàn, tạo nên không khí xuân ấm áp trong từng hành trình đầu năm.

“Mỗi chuyến bay không chỉ kết nối điểm đến, mà còn là hành trình lan tỏa văn hóa, nâng tầm dịch vụ và khẳng định cam kết của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong việc mang đến trải nghiệm bay tinh tế, giàu bản sắc và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế”, Vietnam Airlines nhận định.

Giá vé máy bay Tết chặng TP.HCM ra Bắc giảm sâu

Ở diễn biến mới nhất, số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy, trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết), sân bay này khai thác 819 chuyến bay với xấp xỉ 120.000 lượt hành khách.

Trong đó, tổng số chuyến bay từ nhà ga quốc nội là 259; khách đi từ nhà ga quốc nội hơn 40.000 lượt, áp đảo so với lượng khách từ các tỉnh, thành tới TP.HCM.

Dự kiến ngày 18/2 (mùng 2 năm Bính Ngọ), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác hơn 800 chuyến bay, với khoảng 119.789 hành khách.

Giá vé máy bay chặng TP.HCM- Hà Nội bất ngờ giảm sâu.

Theo kế hoạch, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 410 chuyến bay đi và 406 chuyến bay đến. Trong đó, các chuyến bay nội địa chiếm phần lớn với 259 chuyến đi và 250 chuyến đến; các chuyến bay quốc tế tương ứng là 154 chuyến đi và 156 chuyến đến.

Về lưu lượng hành khách, dự kiến có 66.112 lượt khách khởi hành và 53.677 lượt khách đến sân bay.

Khách nội địa chiếm tỷ trọng đáng kể với 40.183 lượt đi và 26.839 lượt đến, trong khi khách quốc tế đạt 25.929 lượt đi và 26.838 lượt đến.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều người vẫn chọn bay ngày mùng 2 - 6 Tết để về quê sum họp cùng gia đình. Giá vé máy bay nếu mua thời điểm này và khởi hành trong ngày đầu năm mới cũng thấp bất ngờ, giảm hơn một nửa so với đặt mua vé thời điểm trước Tết.

Các hãng hàng không Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways, Vietjet, Vietnam Airlines hay Vietjet Air đang còn mở bán rất nhiều chỗ trên đường bay từ TP.HCM đi Hà Nội vào mùng 2-6 Tết với giá từ 2,12 triệu đồng (đã gồm thuế, phí), giảm từ 2-3 triệu đồng mỗi vé so với thời điểm mua vé và đi trước ngày 1 Tết.

Cụ thể, Bamboo Airways mở bán giá thấp nhất là 2,12 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways giá từ 2,21 triệu đồng; Vietjet từ 2,33 triệu đồng; Vietnam Airlines và Vietravel Airlines khoảng từ 2,5 triệu đồng/chặng… Các mức giá vé này thấp hơn nhiều so với những ngày trước đó.

Trong những ngày tiếp theo, từ 19 - 22/2 (mùng 3-6 Tết), nếu khách bay từ TP.HCM đi Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung, giá vé máy bay tiếp tục giảm về dưới mốc từ 1,5- 2,9 triệu đồng cho tất cả các hãng bay bao gồm cả Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways, Vietjet Air hay Vietnam Airlines.

Giá vé cao nhất cho hành trình này những ngày này là của hãng hàng không Vietnam Airlines với máy bay lớn Boeing 787 với mức giá 2,9 triệu đồng và vé thấp nhất thời gian này thuộc về hãng Sun PhuQuoc Airways với mức giá 1,503 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, sau Tết, nhu cầu trở lại TP.HCM và các tỉnh phía Nam để làm việc, học tập, đi du lịch… sẽ đẩy giá vé máy bay lên cao.

Cụ thể, vé máy bay chặng từ Hà Nội vào TP.HCM từ ngày 20- 24/2 (từ ngày 4-7 Tết) đều không còn loại giá thấp. Giá thấp nhất cho chặng này sau Tết lên tới 8,86 triệu đồng/chặng (Vietjet) hoặc vé hạng thương gia từ 9,8 triệu đồng (Vietnam Airlines).

Đại diện các hãng hàng không cho biết, dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại tăng mạnh, lưu lượng hành khách và chuyến bay tại các sân bay trên cả nước đều gia tăng.

“Để đáp ứng nhu cầu di chuyển, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã chủ động xây dựng kế hoạch khai thác cao điểm, tăng cường nguồn lực, bổ sung chuyến bay và phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong dây chuyền phục vụ nhằm bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt”, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết.