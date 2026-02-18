Tỷ phú gốc Hoa đào tạo người kế nghiệp bằng cách đưa con nhỏ đi họp cùng

(VTC News) -

Tỷ phú Sudono Salim (tên tiếng Hoa là Lâm Thiệu Lương) sinh ngày 10/9/1915 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc là một trong những doanh nhân gốc Hoa thành công nhất trong lịch sử Indonesia. Ông vốn là thanh niên nhập cư nghèo khó, trải qua hơn nửa thế kỷ bươn chải đã xây dựng nên Salim Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á.

Tỷ phú bán lạc rang

Sudono sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 20 tuổi, ông cùng người anh di cư sang Indonesia tìm kiếm cơ hội đổi đời. May mắn là cộng đồng người Phúc Kiến ở đất nước này khá đông và đoàn kết, một chủ xưởng ép dầu đã nhận hai anh em vào làm.

Vốn sẵn máu kinh doanh, Sudono tiết kiệm tiền làm công ở xưởng để mở một quầy hàng bán lạc rang vào buổi tối. Nhờ tài ăn nói khéo léo, ông rất nhanh chóng chiếm được lòng tin của khách hàng. Lúc vốn còn ít, ông sẵn sàng giao hàng tận nhà cho khách. Ăn nên làm ra, Sudono mở rộng cửa hàng, bán thêm cả cà phê hạt và cà phê rang xay.

Sudono tận dụng mạng lưới người Hoa để học hỏi cách làm ăn, tích lũy vốn và kinh nghiệm thương trường. Nhờ khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy, ông dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chế biến thực phẩm, dầu ăn và phân phối hàng hóa thiết yếu, những ngành có nhu cầu lớn trong xã hội Indonesia thời hậu chiến tranh.

Từ một thanh niên nhập cư nghèo, Sudono Salim vươn lên thành tỷ phú. (Ảnh: Vistrana)

Bước ngoặt lớn đến khi ông xây dựng được quan hệ kinh doanh vững chắc với các đối tác địa phương và chính quyền, từ đó mở rộng sang lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghiệp nặng. Nối tiếp thành công, ông tham gia thành lập Ngân hàng Central Asia và Tập đoàn Salim Group. Vị tỷ phú chủ trương cứ có tiền là đổ vào làm ăn chứ không sắm nhiều vàng bạc hay biệt thự, nhà vườn.

Những năm 1960 - 1970, cộng đồng người Hoa đối mặt với sự tẩy chay, thù hằn và đe dọa ngày một mạnh và quá khích từ người Indonesia bản xứ. Dựa vào tiềm lực cùng hàng loạt mối quan hệ, Sudono tận dụng tốt thời cơ tìm kiếm cơ hội làm ăn. Đây cũng chính là hai thập kỉ mà tiền tài cũng như danh vọng của ông đạt tới đỉnh cao nhất.

Sudono nổi tiếng là người có tài ăn nói, giao thiệp rộng rãi và hảo sảng với các mối quan hệ. Bên cạnh khả năng kinh doanh không phải bàn cãi, Sudono quen biết với mọi tầng lớp, có mặt khắp nơi, mọi chỗ, đầu tư mọi ngành trong nền kinh tế Indonesia.

Đỉnh cao, vị tỷ phú gốc Hoa có hàng chục công ty khác nhau trong mọi lĩnh vực. Tổng doanh số xuất nhập khẩu của các công ty theo tính toán có thể lên đến vài tỷ USD mỗi năm.

Cho con đi họp cùng từ nhỏ

Sudono Salim có 4 người con, 3 trai và 1 gái. Trong đó, nổi tiếng nhất là Anthoni Salim. chủ tịch đời tiếp theo của Tập đoàn Salim Group. Theo tạp chí Forbes, Anthoni là tỷ phú giàu thứ 5 Indonesia với khối tài sản khoảng 10,3 tỷ USD vào năm 2023.

Trong cuốn sách "Liem Sioe Liong's Salim Group" (tạm dịch: Salim Group của Lâm Thiệu Lương), từ khi 13 tuổi, Anthoni thường xuyên đi cùng cha đến các nhà máy, văn phòng và các buổi tiếp khách. Sudono không chỉ để con ngồi im một chỗ, mà cho con quan sát trực tiếp cách người lớn thương thảo, đối thoại, xử lý tình huống, từ đó dần hình thành tư duy kinh doanh và mối quan hệ cần thiết cho công việc sau này.

Tỷ phú Anthoni Salim thừa hưởng đức tính sống giản dị, không phô trương từ người cha Sudono. (Ảnh: Forbes)

Sudono không ép buộc Anthoni học lý thuyết trong sách vở, mà là mang cho con trải nghiệm thực tế bên cạnh mình, cho con lớn lên trong môi trường của thương trường ngay từ nhỏ. Đây có thể coi là một dạng học việc ngay từ nhỏ.

Bản thân Sudono rất thận trọng khi nói về chuyện con nối nghiệp. Trong một lần được hỏi liệu Anthoni có phải người kế vị, ông trả lời rằng tất cả các con đều như nhau, ai cũng cần học việc từ những điều nhỏ nhất. Bên cạnh đó, năng lực và thái độ làm việc mới quyết định thành công, chứ không phải xuất thân.

Cách Sudono giáo dục con phản ánh một điểm chung trong nhiều gia đình doanh nhân gốc Hoa. Họ cho con tiếp xúc sớm với môi trường kinh doanh. Từ đó, con hiểu được quy luật thế giới người lớn và phát triển kỹ năng mềm ngay khi còn nhỏ.