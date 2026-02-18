Những smartphone mỏng đáng sở hữu nhất 2026

(VTC News) -

iPhone Air

iPhone Air có độ dày chỉ 5.64 mm.

Với độ dày chỉ 5.64 mm,iPhone Air đang giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc điện thoại mỏng. Khung titan kết hợp với kính Ceramic Shield 2 không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh mảnh mà còn đảm bảo độ bền, hạn chế cong vênh.

Trọng lượng 165g của sản phẩm giúp người dùng dễ dàng cầm nắm trong thời gian dài, đặc biệt là khi chơi các tựa game yêu cầu thao tác hai tay liên tục.

Màn hình Super Retina XDR 6.5 inch với độ sáng lên đến 3.000 nits cho hình ảnh sắc nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Tần số quét biến thiên từ 1 Hz đến 120 Hz mang lại trải nghiệm mượt mà, giảm thiểu hiện tượng xé hình trong các game bắn súng hay MOBA.

Chip Apple A19 Pro với tiến trình 3 nm đảm bảo hiệu suất CPU và GPU mạnh mẽ, đồng thời Neural Accelerator hỗ trợ AI tối ưu hóa hiệu suất theo từng tựa game.

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge có độ dày 5.8 mm.

Đến từ Samsung, Galaxy S25 Edge có độ dày 5.8 mm và trọng lượng 163 g, sở hữu màn hình 6.7 inch rộng rãi.

Thiết kế viền titan và kính gốm Gorilla Glass Ceramic 2 giúp máy vừa mỏng vừa bền, lý tưởng cho những game thủ yêu thích sự linh hoạt.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ phân giải cao và tần số quét 120 Hz mang lại trải nghiệm chơi game tốc độ cao ấn tượng.

Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy được tối ưu riêng cho dòng Galaxy, đảm bảo hiệu suất GPU mạnh mẽ và ổn định.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới giúp duy trì nhiệt độ thấp trong các phiên chơi dài.

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 có độ dày 6 mm.

Motorola Edge 70 gây bất ngờ với độ dày 6 mm và trọng lượng chỉ 159g, đi kèm pin 4.800 mAh, một thông số hiếm có trong phân khúc smartphone siêu mỏng. Màn hình P-OLED 6.7 inch với độ phân giải cao mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà.

Chip Snapdragon 7 Gen 4 với tiến trình 4 nm và RAM 12 GB đảm bảo khả năng xử lý ổn định cho các tựa game phổ biến. Thiết kế mỏng giúp tản nhiệt nhanh, hạn chế nóng tay khi chơi lâu.

Huawei Mate 70 Air

Huawei Mate 70 Air có độ dày 6.6 mm.

Mate 70 Air của Huawei là chiếc điện thoại siêu mỏng tầm trung với độ dày 6.6 mm, màn hình OLED 7 inch tần số quét 120 Hz, phù hợp cho các tựa game đồ họa cao. Pin silicon carbon-anode 6.500 mAh mang lại thời gian sử dụng dài.

Chip Kirin 9020 kết hợp AI xử lý tại chỗ giúp duy trì hiệu suất ổn định trong các phiên chơi game nặng. Hệ thống tản nhiệt được tối ưu cho thân máy mỏng, đảm bảo trải nghiệm chơi game cao cấp.

Tecno Spark Slim

Tecno Spark Slim có thiết kế siêu mỏng chỉ 5.75 mm.

Tecno Spark Slim là mẫu smartphone gây chú ý trong phân khúc phổ thông nhờ thiết kế siêu mỏng chỉ 5.75 mm, đưa sản phẩm góp mặt vào nhóm những chiếc điện thoại mỏng nhất 2026.

Ngoại hình được hoàn thiện theo phong cách hiện đại với mặt lưng gốm bo cong mềm mại, kết hợp màn hình AMOLED cong kích thước 6.78 inch độ phân giải Full HD+, tạo cảm giác cầm nắm dễ chịu và vẻ ngoài trẻ trung, hợp xu hướng.

Về khả năng vận hành, Tecno Spark Slim sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3, kết hợp RAM 12 GB cùng bộ nhớ trong 256 GB.

Với thiết kế tinh gọn, cấu hình cân đối và mức giá dễ tiếp cận, Tecno Spark Slim phù hợp cho những ai ưu tiên một chiếc smartphone mỏng, hiện đại và đủ dùng trong sinh hoạt hằng ngày.