Thanh toán không chạm dịch chuyển từ smartphone sang cổ tay

Garmin và MoMo vừa công bố việc hoàn tất tích hợp ví điện tử này lên hệ sinh thái thiết bị đeo của hãng. Theo đó, thay vì chỉ phụ thuộc vào giao thức NFC thông qua Garmin Pay liên kết với thẻ ngân hàng như trước đây, người dùng hiện có thêm tùy chọn hiển thị mã QR và thực hiện giao dịch (nhận/chuyển tiền) ngay trên mặt đồng hồ. Cách đây chưa lâu, từ tháng 10/2025, tính năng thanh toán bằng QR với ví điện tử trên đồng hồ cũng xuất hiện trên loạt smartwatch đến từ thương hiệu Huawei tại Việt Nam.

Điều này phác họa xu hướng "độc lập hóa" của thiết bị đeo đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ. Những dòng smartwatch đang dần thoát khỏi vai trò phụ kiện hiển thị thông báo hay theo dõi sức khỏe đơn thuần để trở thành một công cụ giao dịch độc lập, giúp người dùng (đặc biệt là nhóm vận động viên, người tập thể thao) không cần mang theo điện thoại hay ví tiền vật lý.

Thanh toán không chạm ngay trên cổ tay dần phổ biến tại Việt Nam, bên cạnh việc sử dụng điện thoại trong các giao dịch hàng ngày.

Việc hãng thiết bị phần cứng toàn cầu như Garmin hay Huawei bắt tay với ví điện tử nội địa phản ánh nỗ lực thích ứng với đặc thù thị trường Việt Nam. Thực tế những năm gần đây, thanh toán số tại Việt Nam đang bứt tốc mạnh mẽ, trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày. Theo số liệu từ Ngân hàng nhà nước và các báo cáo thị trường, chỉ trong nửa đầu năm 2025, tổng lượng giao dịch điện tử đã vượt cùng kỳ năm trước, đạt hơn 12 tỷ lượt, duy trì đà tăng trưởng 30% - 40% mỗi năm. Những con số này cho thấy phương thức giao dịch một chạm không còn là xu hướng mới, mà đang dần trở thành thói quen phổ biến trong hành trình chi tiêu hiện đại.

Khi người dùng ngày càng ưu tiên tốc độ và sự liền mạch trong mọi hoạt động, việc đưa thanh toán lên thiết bị đeo thông minh trở thành bước tiến tất yếu của công nghệ tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc bổ sung phương thức quét mã QR với ví điện tử giúp lấp đầy "khoảng trống" trong trải nghiệm thanh toán tại các điểm chấp nhận giao dịch nhỏ lẻ (như quán nước, cửa hàng tiện lợi nhỏ) - nơi máy POS hỗ trợ NFC chưa thực sự phủ sóng toàn diện.

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam, nhận định, việc tích hợp các dịch vụ tài chính là bước đi nhằm chuyển đổi định vị của đồng hồ thông minh từ thiết bị huấn luyện thể chất sang nền tảng công nghệ đa năng. Trong khi đó, ông Đỗ Khắc Cường - Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh Thanh toán của MoMo cho biết việc hiện diện trên các thiết bị đeo cao cấp giúp mở rộng kịch bản thanh toán, tiếp cận nhóm người dùng có mức độ am hiểu và gắn kết cao với công nghệ.

Nhìn rộng ra thị trường, xu hướng đưa thanh toán lên cổ tay đang trở thành tiêu chuẩn mới. Không chỉ Garmin, Huawei, các "ông lớn công nghệ khác" như Apple hay Samsung cũng liên tục cập nhật các tính năng ví (Wallet) để giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của mình. Sự tham gia của các ví điện tử nội địa vào cuộc đua này hứa hẹn sẽ làm tăng tính cạnh tranh và mang lại nhiều lựa chọn thực tế hơn cho người tiêu dùng Việt.