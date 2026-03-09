Bắt nhóm cướp táo tợn giật iPhone của cô gái trẻ sau 5 giờ gây án

(VTC News) -

Theo tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ cướp giật táo tợn xảy ra tại thôn Đại Thành (xã Đức Thọ) đúng vào tối Ngày Quốc tế phụ nữ và chỉ 5 tiếng đồng hồ sau, 3 kẻ gây án đã bị lực lượng Công an xã Đức Thọ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp bắt giữ.

Cán bộ Công an xã Đức Thọ đang tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Lê N.. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Cụ thể, tối 8/3, Công an xã Đức Thọ tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Lê N. (sinh năm 2009, trú thôn Diên Phúc, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Khoảng 20h50 cũng ngày, chị ngồi sau xe máy điện do Nguyễn Tiến Q. (sinh năm 2010, trú thôn Cửu Yên, xã Đức Minh) điều khiển, đi theo hướng từ xã Đức Quang tới xã Đức Thọ, đến khu vực nhà thờ giáo xứ Nghĩa Yên (thuộc địa phận thôn Đại Thành, xã Đức Thọ) thì chiếc xe máy từ phía sau chạy tới áp sát.

Có 3 người ngồi trên xe máy này. Lúc tới gần, người ngồi giữa đưa tay ra giật lấy chiếc điện thoại di động mà chị N. đang cầm sử dụng (điện thoại màu trắng, nhãn hiệu iPhone 12 Promax). Sau đó, chiếc xe chở 3 người này rú ga bỏ chạy.

3 nghi phạm gây ra vụ cướp giật nhanh chóng bị bắt giữ chỉ sau 5 giờ gây án. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các hoạt động nghiệp vụ để xác minh, truy bắt các nghi phạm và đến 2h ngày 9/3 thì bắt được 3 người này tại xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An).

Danh tính 3 kẻ cướp được xác định là Phạm Kim Lực (sinh năm​​​ 1999, trú xã Thiên Nhẫn), Phạm Ngọc Tú (sinh năm 2001) và Nguyễn Hữu Công (sinh năm 2007), đều trú xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Công an xã Đức Thọ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra và xử lý.