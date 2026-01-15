Cướp điện thoại ở Nghệ An, thiếu niên 16 tuổi bị bắt khi lẩn trốn tại TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 15/1, theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hưng - kẻ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Văn Hiến (tỉnh Nghệ An), sau đó lẩn trốn vào TP.HCM.

Video nam thanh niên liều lĩnh xông vào cửa hàng cướp điện thoại ở Nghệ An

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 20h30 ngày 10/1, Hưng đến cửa hàng điện thoại tại xã Văn Hiến, vờ hỏi mua điện thoại. Lợi dụng thời điểm trong cửa hàng chỉ có nữ chủ quán và một cháu nhỏ, Hưng đánh vào mặt chủ cửa hàng, cướp 2 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Văn Hiến và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 2009, trú tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An). Sau khi chiếm đoạt số tài sản trên, Hưng bắt xe khách bỏ trốn vào TP.HCM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 14/1, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Văn Hưng khi hắn đang lẩn trốn tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi. Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Hưng có nhân thân xấu, vừa trở về địa phương sau thời gian ở trường giáo dưỡng, không có việc làm ổn định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.