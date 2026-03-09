Bahrain: Lửa cháy dữ dội tại nhà máy lọc dầu BAPCO sau đợt tấn công của Iran

(VTC News) -

Đám cháy lớn và khói dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp Riffa, nơi đặt trụ sở Công ty Dầu khí quốc gia Bahrain (BAPCO).

Theo CNN, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy tại tại khu công nghiệp Riffa, nơi đặt trụ sở Công ty Dầu khí quốc gia Bahrain (BAPCO) và liệu có ảnh hưởng đến hoạt động của nhân viên hay không. CNN đã liên hệ với BAPCO để xin bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, khói bao trùm khu vực nhà máy sau khi chính phủ thông báo có thương tích và thiệt hại tại Sitra do cuộc tấn công bằng drone của Iran.

Trước đó, giới chức Bahrain cũng cho biết có ít nhất 32 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhắm vào thị trấn Sitra, cách khu công nghiệp khoảng 6 km.

Vài giờ sau khi nước này công bố lãnh đạo tối cao mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố thực hiện vụ phóng thêm tên lửa.

Tương tự, Israel phát động "làn sóng tấn công" khác nhằm vào những gì quân đội nước này cho là địa điểm phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của Iran. Nhóm phóng viên của CNN tại Tehran đưa tin nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô, dường như xuất phát từ cuộc không kích.

Quân đội Israel cũng tấn công vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thủ đô Beirut. Cột khói có thể được nhìn thấy bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam thành phố.

Ngoài ra, nhiều video khác cho thấy vụ cháy tại khách sạn Ramada ở Beirut và gây ra thiệt hại đối với một căn hộ tại khách sạn này. Điều này xảy ra sau khi quân đội Israel tuyên bố thực hiện cuộc tấn công ở Beirut đêm qua khiến một số chỉ huy cấp cao thuộc Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thiệt mạng.