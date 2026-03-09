Bảng giá xe máy Honda tháng 3/2026 đầy đủ nhất

(VTC News) -

Công thức tính giá lăn bánh xe Honda 2026

Giá lăn bánh là tổng chi phí thực tế phải bỏ ra để đưa xe xuống đường, bao gồm 4 thành phần:

Giá lăn bánh = Giá tại đại lý (đã có VAT) + Lệ phí trước bạ (2%) + Phí cấp biển số (theo khu vực) + Bảo hiểm TNDS bắt buộc

Chênh lệch giữa giá niêm yết và giá lăn bánh thường từ 4 – 11 triệu đồng tùy phiên bản và tỉnh thành đăng ký.

Giá Honda Vision 2026

Vision 2026 là xe máy bán chạy nhất Việt Nam. Điểm mới: bổ sung màu Bạc Nhám trên bản Thể Thao.

Phiên bản Giá đề xuất (VNĐ) Giá lăn bánh (VNĐ) Vision 2026 Tiêu chuẩn31.310.182 ~35.500.000 Vision 2026 Cao cấp (Smartkey) 32.979.273 ~37.000.000 Vision 2026 Đặc biệt 34.353.818 ~40.000.000 Vision 2026 Thể thao (Bạc Nhám) 36.612.000 ~43.000.000

* Giá lăn bánh tại Khu vực I (Hà Nội, TP.HCM). Tháng 3/2026: đại lý hỗ trợ thêm 800.000 VNĐ theo khuyến mãi 8/3.

Giá Honda Lead 125

Lead 125 phù hợp gia đình: khoang đồ lớn, động cơ 125cc bền bỉ.

bang 4 gia xe Honda.png

* Tháng 3/2026: hỗ trợ thêm 800.000 VNĐ theo chương trình khuyến mãi 8/3.

Lệ phí trước bạ & phí biển số xe máy 2026

Lệ phí trước bạ

Xe đăng ký lần đầu (mua mới): 2% giá trị theo khung Bộ Tài chính.

Xe đã qua sử dụng (từ lần 2 trở đi): 1% giá trị còn lại sau khấu hao.

Cơ sở tính: bảng giá khung BTC — không theo hóa đơn đại lý

Phí cấp biển số mới – Thông Tư 155/2025/TT-BTC (hiệu lực từ 01/01/2026)

Trị giá xe (khung BTC) Khu vực I (HN, TP.HCM) Khu vực II (tỉnh/thành khác) Từ 15 triệu trở xuống 700.000 VNĐ105.000 VNĐ 105.000 VNĐ Trên 15 triệu – 40 triệu 1.400.000 VNĐ 105.000 VNĐ Trên 40 triệu 2.800.000 VNĐ 105.000 VNĐ

Ví dụ: Mua Honda SH Mode Đặc biệt (trên 40 triệu) tại Hà Nội → phí biển số 2.800.000 VNĐ. Cùng xe đăng ký tại tỉnh khác → chỉ 105.000 VNĐ. Chênh lệch gần 2.695.000 VNĐ — đây là lý do giá lăn bánh tại Hà Nội và TP.HCM luôn cao hơn.

Khuyến mãi Honda ngày 8/3/2026

Honda Wave Alpha (tất cả phiên bản): Giảm đến 900.000 VNĐ

Honda Air Blade 125/160, Vision, Lead 125: Giảm đến 800.000 VNĐ

Honda Vision & Wave Alpha: Trả góp lãi suất 0% (một số đại lý)

Toàn hệ thống HEAD: Giảm 10% phụ tùng + thay dầu Pro Honda miễn phí

* Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý HEAD Honda. Thời hạn và điều kiện cụ thể liên hệ trực tiếp đại lý gần nhất.