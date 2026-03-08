Vì sao nhiều chị em chọn Feliz II: Xe đẹp, dáng cao, đổi pin tiện

(VTC News) -

Thiết kế thanh lịch, màu sắc nổi bật, khả năng vận hành êm ái và giải pháp đổi pin tiện lợi đang khiến VinFast Feliz II trở thành món quà thiết thực dành cho các chị em nhân dịp 8/3.

Xe màu đẹp, “tôn dáng” chị em

Với nhiều người dùng nữ, thiết kế là yếu tố đầu tiên khiến các chị em chú ý tới một mẫu xe. Chị Nguyễn Thanh Loan (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết, dù mới tham khảo xe qua các thông tin trên website nhưng ngay lập tức chị đã phải lòng mẫu xe máy điện có thiết kế “sang, xịn, mịn” của VinFast.

“Ấn tượng nhất là màu đỏ đun kết hợp các mảng màu đen tạo cảm giác rất sang và nổi bật. Dáng xe cao, thân xe gọn gàng nên khi ngồi lên sẽ thấy rất tôn dáng”, chị Loan chia sẻ.

Theo chị Loan, Feliz II thừa hưởng kiểu dáng từ dòng Feliz của VinFast với khoảng sáng gầm tốt và phù hợp di chuyển trong phố. Cách bố trí khu vực để chân trên xe cũng rất hợp lý cho nhu cầu di chuyển hằng ngày của chị em, từ đi làm, đi siêu thị cho tới đưa đón con.

Không chỉ có thiết kế bắt mắt, mẫu xe này còn được đánh giá cao về khả năng vận hành. Anh Ngọc Minh, kỹ sư tại TP.HCM, cho biết khi chọn xe cho vợ, anh ưu tiên những mẫu xe có khả năng vận hành ổn định, dễ điều khiển và phù hợp với môi trường giao thông đông đúc trong thành phố.

VinFast Feliz II hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu này với động cơ BLDC Inhub có công suất 3.000 W, tốc độ tối đa 70 km/h. Xe cũng có hai chế độ Eco và Sport để người dùng linh hoạt theo cung đường và thói quen lái.

Ngoài ra, anh cũng đánh giá cao việc mẫu xe này sử dụng pin LFP - loại pin được nhiều người dùng xe điện đánh giá cao nhờ độ ổn định và bền bỉ. “Pin LFP giúp tôi yên tâm hơn khi chọn xe điện cho gia đình, đặc biệt là khi người sử dụng chính là phụ nữ”, anh Minh cho biết.

Theo nhiều người dùng, chính sự kết hợp giữa thiết kế đẹp, dáng xe cao ráo và khả năng vận hành nhẹ nhàng đã khiến Feliz II trở thành mẫu xe phù hợp với chị em, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển trong phố thị đông đúc.

“Đổi pin dễ như mua lon nước ngọt”, chi phí vận hành nhẹ nhàng

Bên cạnh thiết kế và vận hành, một trong những điểm khiến nhiều người dùng nữ quan tâm khi chọn xe điện là sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Với Feliz II, giải pháp đổi pin là yếu tố giúp việc sử dụng xe điện trở nên tiện lợi hơn.

Theo chị Minh Trang, một nhân viên văn phòng sống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), việc đổi pin qua tìm hiểu của chị rất nhanh và dễ thao tác. Quá trình đổi pin tại trạm chỉ mất khoảng 1-2 phút.

Người dùng chỉ cần dừng xe, tháo pin cũ và nhận pin mới đã được sạc đầy - thao tác được chị ví đơn giản như ghé cây bán hàng tự động mua một lon nước giải khát. Nhờ thiết kế gọn gàng và quy trình đơn giản, ngay cả phụ nữ cũng có thể tự thực hiện dễ dàng mà không gặp khó khăn.

Không chỉ tiện lợi, nhờ ưu thế đổi pin, Feliz II giúp người dùng nữ không còn lo lắng về giá nhiên liệu. Hiện nay, VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30/06/2028. Nhờ đó, các chị em tiết kiệm được chi phí hằng tháng.

Theo một số đại lý, hiện nay đang là thời điểm lý tưởng để khách hàng chốt mua Feliz II nhờ những chính sách ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất. Các dòng xe máy điện của VinFast đang nhận được mức ưu đãi 6% giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe.

Đặc biệt, khách hàng đặt cọc sớm trước ngày 15/3 còn nhận thêm hỗ trợ 1 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể cân nhắc mua xe 0 đồng theo hình thức trả góp, giúp quyết định mua xe trở nên dễ dàng hơn.

Sự kết hợp giữa thiết kế thanh lịch, khả năng vận hành êm ái và giải pháp đổi pin tiện lợi giúp Feliz II trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều người dùng nữ. Trong dịp 8/3, mẫu xe điện của VinFast đang được nhiều khách hàng xem như món quà thiết thực dành tặng chị em - vừa đẹp mắt, vừa giúp việc di chuyển hằng ngày trở nên nhẹ nhàng và tiết kiệm hơn.