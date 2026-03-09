Xe đầu kéo đi sai làn làn đường gây va chạm khiến người đi xe máy tử nạn

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo và xe máy làm một người chết tại chỗ, xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Ngù Xẻ, xã Thành Lập.

Theo đó, hồi 12h08 ngày 08/3, tại đoạn đường trên, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C.148.xx kéo theo sơmi rơmooc do anh P.V.N. (sinh năm 1982, trú xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) lái va chạm với xe máy biển kiểm soát 36R2-37xx chạy ngược chiều do anh T.C.T. (sinh năm 1992, trú xã Thành Lập) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo và xe máy làm ở Thanh Hoá một người chết tại chỗ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Anh T. chết tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng. Lực lượng chức năng bước đầu xác định, tài xế N. lái xe đầu kéo đi không đúng làn đường, gây tai nạn giao thông. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, khi tham gia giao thông cần tập trung chú ý: Đi đúng phần đường, làn đường quy định; không phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ; chú ý quan sát khi tham gia giao thông; đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe.

Hồi cuối tháng năm 2025, tại TP Huế cũng xảy ra vụ tai nạn chết người do tài xế ô tô đi sai phần đường. Khoảng 8h ngày 14/11/2025, Ngô Trọng Trí (sinh năm 1996, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển ô tô tải chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng, địa phận xã Phú Lộc (TP Huế) thì ô tô chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng, va chạm với xe máy do anh Đ.X.V. (37 tuổi, trú xã Vinh Lộc, TP Huế) điều khiển, chở theo chị N.T.L.H. (45 tuổi).

Chiếc xe máy va vào thành xe phía sau bên phải của ô tô tải, anh V. và chị N. chết tại chỗ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, vụ tai nạn xảy ra do Ngô Trọng Trí điều khiển ô tô chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường. Đầu tháng 12/2025, Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Trọng Trí về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.