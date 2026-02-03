Phạt 10 triệu đồng tài xế xe đầu kéo chở ống cống chênh vênh trên đường

(VTC News) -

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội lập biên bản xử phạt 10 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với tài xế ô tô đầu kéo chở các ống cống chằng buộc không bảo đảm an toàn khi lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khoảng 10h ngày 29/1, người dân phát hiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29E-327.xx kéo theo rơ moóc biển số 29RM-043.xx chở nhiều ống cống nhưng không được chằng buộc an toàn khi đi trên đường Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng, Hà Nội), gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Người dân đã ghi lại hình ảnh và gửi phản ánh đến đường dây nóng của Cục CSGT, Bộ Công an.

Với hành vi vi chở các ống cống chằng buộc không bảo đảm an toàn khi lưu thông, tài xế bị xử phạt tiền 10 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc.

Ngày 2/2, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác minh, mời người điều khiển xe ô tô đầu kéo trên đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, danh tính người lái xe được xác định là Đ.Đ.C. (SN 1976, trú tại Hà Nội). Tài xế C. thừa nhận hành vi điều khiển xe vận chuyển hàng hóa có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định.

Tài xế C. tại cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế C. về hành vi điều khiển xe vận chuyển hàng hóa có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn, quy định tại điểm đ, khoản 8, Điều 21 Nghị định số 168/2024 của Chính phủ.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe tải, xe ô tô đầu kéo, nghiêm túc chấp hành các quy định về vận chuyển hàng hóa, chằng buộc bảo đảm an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.