Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố các đợt không kích dữ dội hơn nhằm vào Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 10/3 trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc, tuyên bố Iran sẽ phải đối mặt với những đợt không kích dữ dội nhất từ trước đến nay. Thông tin được đưa ra khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran kéo dài hơn một tuần, và Tổng thống Donald Trump đã đưa ra các điều kiện kết thúc chiến dịch.

“Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó theo thời điểm và cách thức chúng tôi lựa chọn”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: NY Times)

Ông khẳng định: “Ngày hôm nay sẽ một lần nữa là ngày có các đợt tấn công mạnh nhất bên trong Iran, với nhiều tiêm kích hơn, nhiều máy bay ném bom hơn, nhiều cuộc không kích hơn, và thông tin tình báo được tinh chỉnh chính xác hơn bao giờ hết". Ông cũng cho rằng Mỹ "đang thắng".

Ông Hegseth phát biểu cùng Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Tướng Dan Caine cho biết quân đội Mỹ đến nay đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu, và các cuộc không kích liên tục của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã khiến số vụ phóng tên lửa của Iran nhắm vào Israel và các đồng minh vùng Vịnh giảm khoảng 90%.

Ông cho biết chiến dịch hiện tập trung vào ba mục tiêu quân sự chính: tiếp tục phá hủy năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran; tấn công lực lượng hải quân Iran; và nhắm vào cơ sở quân sự cũng như công nghiệp quốc phòng của nước này.

Trong khi đó, Iran hôm 10/3 đã có các đợt tấn công mới vào các quốc gia Arab vùng Vịnh, còn Israel cũng không kích các khu vực miền nam và miền đông Lebanon, làm dấy lên lo ngại tại Mỹ rằng Washington có thể bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định lần này không phải "những vũng lầy mà chúng ta từng thấy dưới thời Bush hay Obama".

Về phía Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với PBS News hôm 9/3 rằng Iran sẵn sàng tiếp tục tấn công Israel bằng tên lửa “bao lâu còn cần thiết.”

Đến nay, 7 lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Tổng thống Donald Trump nói với CBS News hôm 9/3 rằng ông tin rằng “cuộc chiến về cơ bản đã gần như hoàn tất,” và rằng “không còn nhiều mục tiêu quân sự nữa". Tuy nhiên, trái ngược với thông điệp đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đăng một đoạn video trên mạng xã hội với dòng chú thích: “Chúng ta mới chỉ bắt đầu chiến đấu".

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes phát sóng hôm 8/3, ông Hegseth nói việc ông Trump yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện có nghĩa là Mỹ phải “chiến đấu để chiến thắng và chúng tôi đặt ra các điều kiện”.

Ông Trump trước đó cũng đề cập khả năng “tiếp quản” eo biển Hormuz nếu Iran phong tỏa tuyến đường này, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua. Giá dầu đã biến động mạnh vào đầu tuần này do bất ổn tại Trung Đông, có thời điểm tăng lên 119 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022 khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.