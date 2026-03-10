Trưởng Công an cấp xã được xử phạt vi phạm trong lĩnh vực PCCC đến 25 triệu đồng

(VTC News) -

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ kiểm tra hệ thống cấp nước chữa cháy tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, Nghị định số 69/2026 sửa đổi quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền, đồng thời bổ sung thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực.

Cụ thể, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 10 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định ở trên.

Trưởng đồn Công an, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn, Thủy đội trưởng, Trưởng trạm, Đội trưởng có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 15 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định ở trên.

Trưởng Công an cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 25 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSGT; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 40 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép là văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục CSGT, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép là văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; tịch thu tang vật vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Các chức danh trên còn có quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định một số điểm của khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Chính phủ cũng quy định chiến sĩ Công an Nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định ở trên.

Không duy trì trữ lượng nước chữa cháy bị phạt tới 5 triệu đồng

Nghị định mới ban hành bổ sung vi phạm quy định về trang bị, lắp đặt phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, hành vi trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm theo quy định sẽ bị phạt tiền 30-40 triệu đồng.

Đồng thời, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về yêu cầu kỹ thuật và duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định.

Cụ thể, phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không duy trì đủ số lượng hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định của phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ đã được trang bị, lắp đặt; không duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định.

Nghị định số 69/2026 cũng sửa đổi, bổ sung vi phạm quy định về ngăn cháy.

Theo đó, phạt tiền 5-7 triệu đồng đối với hành vi không duy trì vật liệu ngăn cháy hoặc cửa ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc màn ngăn cháy hoặc rèm ngăn cháy hoặc vật liệu chống cháy đã được trang bị, lắp đặt. Phạt tiền 20-25 triệu đồng đối với hành vi không duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa nhà, công trình. Phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt vật liệu ngăn cháy hoặc cửa ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc màn ngăn cháy hoặc rèm ngăn cháy hoặc vật liệu chống cháy.

Mức phạt tiền quy định ở trên là mức phạt được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vi phạm các quy định bị áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính.