Hà Nội điều động một Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm chuyên viên

Theo quyết định, ông Nguyễn Thế Công (sinh ngày 22/6/1982) được điều độngđến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội để bố trí làm thành viên Tổ chuyên gia tư vấn Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Thế Công, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Tổ chuyên gia tư vấn được thành lập theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 9/2/2026 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo thành phố trong các lĩnh vực quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quyết định tiền lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Thế Công do đơn vị mới chi trả theo giấy thôi trả lương của đơn vị cũ và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Thế Công chịu trách nhiệm thi hành quyết định.