Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/3/2026 - XSDLK 10/3

XSDLK 10/3. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 10/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/3/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 10/3/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm 2 đài là Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm 2 đài là Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm 2 đài là Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm 3 đài là Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm 2 đài là Gia Lai và Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm 3 đài là Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm 3 đài là Huế, Khánh Hòa, Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.