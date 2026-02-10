Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/2/2026 - XSDLK 10/2

XSDLK 10/2. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 10/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 10/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/2/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 10/2/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do 2 đài là Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do 2 đài là Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do 2 đài là Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do 3 đài là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do 2 đài là Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do 3 đài là Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do 3 đài là Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

