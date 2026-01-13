Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 13/1/2026 - XSDLK 13/1

XSDLK 13/1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 13/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 13/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 13/1/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 13/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người nhận thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

