Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 6/1/2026 - XSDLK 6/1

XSDLK 6/1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 6/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 6/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 6/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 6/1/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 6/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá 30 ngày theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người nhận thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên.

- XSMT thứ 3 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 được quay số mở thưởng bởi tại Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- XSMT thứ 5 được quay số mở thưởng bởi tại Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định.

- XSMT thứ 6 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận.

- XSMT thứ 7 được quay số mở thưởng bởi tại Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

