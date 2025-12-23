Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/12/2025 - XSDLK 23/12

XSDLK 23/12. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 23/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:
- 01 giải đặc biệt cho các vé trùng 6 số với kết quả công bố, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 giải nhất cho các vé trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 giải nhì cho các vé trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 giải ba cho các vé trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 giải tư cho các vé trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 giải năm cho các vé trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 giải sáu cho các vé trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- 1.000 giải bảy cho các vé trùng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- 10.000 giải tám cho các vé trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt cho các vé chỉ khác 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích cho vé chỉ khác 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.
- XSMT thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.
- Xổ số miền Trung thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.
- XSMT thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.
- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.
- XSMT thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
- XSMT Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.
Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.