Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 18/11/2025 - XSDLK 18/11

XSDLK 18/11. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 18/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 18/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:
- 01 giải đặc biệt cho những vé trúng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
- 10 giải nhất cho những vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 30 triệu đồng.
- 10 giải nhì cho những vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 15 triệu đồng.
- 20 giải ba cho những vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 10 triệu đồng.
- 70 giải tư cho những vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 3 triệu đồng.
- 100 giải năm cho những vé trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 1 triệu đồng.
- 300 giải sáu cho những vé trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 400 nghìn đồng.
- 1.000 giải bảy cho những vé trúng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- 10.000 giải tám cho những vé trúng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích cho các vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.
- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.
- Xổ số miền Trung thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.
- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Xổ số miền Trung thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.
