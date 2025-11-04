Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 4/11/2025 - XSDLK 4/11

XSDLK 4/11. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 4/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 4/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 4/11/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 4/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt: Trùng khớp 6 số với kết quả công bố, trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 30 triệu đồng/giải.

- 10 giải nhì: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- 20 giải ba: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 70 giải tư: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- 100 giải năm: Trùng khớp 4 số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- 300 giải sáu: Trùng khớp 4 số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng/giải.

- 1.000 giải bảy: Trùng khớp 3 số với kết quả công bố, trị giá 200 nghìn đồng/giải.

- 10.000 giải tám: Trùng khớp 2 số với kết quả công bố, trị giá 100 nghìn đồng/giải.

Ngoài ra, còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng/giải, dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ các vé sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 thực hiện quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ 3 thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ 5 thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- XSMT thứ 6 thực hiện quay thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- XSMT thứ 7 thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 4/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.