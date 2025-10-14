Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 14/10/2025 - XSDLK 14/10

XSDLK 14/10. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 14/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 14/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 14/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 14/10/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 14/10/2025

Xem thêm KQXSDLK các ngày mở thưởng trước

- XSDLK 7/10, kết quả xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 7/10/2025

XSDLK 7/10, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 7/10/2025.

- XSDLK 30/9/2025

XSDLK 30/9, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 30/9/2025.

- XSDLK 23/9/2025

XSDLK 23/9, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 23/9/2025.

- XSDLK 16/9/2025

XSDLK 16/9, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 16/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai được mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba được mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ Tư được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ Năm được mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu được mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật được mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 14/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.