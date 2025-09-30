Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/9/2025 - XSDLK 30/9

XSDLK 30/9. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/9/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 30/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSDLK 23/9, kết quả xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 23/9/2025
- XSDLK 16/9/2025
- XSDLK 9/9/2025
- XSDLK 2/9/2025
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải như sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên (số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- Xổ số miền Trung thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- Xổ số miền Trung thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- Xổ số miền Trung thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.
- Xổ số miền Trung thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.
- Xổ số miền Trung thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.
