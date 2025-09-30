Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/9/2025 - XSDLK 30/9

XSDLK 30/9. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/9/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 30/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/9/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 30/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên (số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.