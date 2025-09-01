Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 2/9/2025 - XSDLK 2/9

XSDLK 2/9. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 2/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 2/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 2/9/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 2/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- XSMT thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- XSMT thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- XSMT thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- XSMT thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- XSMT thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 2/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.