Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 7/10/2025 - XSDLK 7/10

XSDLK 7/10. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 7/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 7/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Trung thứ Hai được mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- Xổ số miền Trung thứ Ba được mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- Xổ số miền Trung thứ Tư được mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- Xổ số miền Trung thứ Năm được mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.
- Xổ số miền Trung thứ Sáu được mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.
- Xổ số miền Trung thứ Bảy được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật được mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.
