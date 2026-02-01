Cuộc hội ngộ đầy xúc động của 8 bệnh nhân được hồi sinh nhờ ghép phổi

(VTC News) -

Từng mang trong mình bệnh giãn phế quản nặng, đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm và thời gian sống được dự báo ngắn, anh Trần Quốc Vũ trải qua bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời sau ca ghép phổi được thực hiện đúng vào ngày cuối cùng của năm 2025. Trước ghép, chỉ cần đi bộ khoảng 100 - 200m là anh không thể tiếp tục vì khó thở, mọi sinh hoạt hằng ngày đều trở thành thử thách. Nếu không được ghép phổi, anh chỉ có thể sống thêm từ 1 đến 2 năm.

“Tôi từng lo lắng có khi nào mình sẽ không kịp bước sang năm mới. Nhưng thật may mắn, tôi được ghép phổi vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Từ chỗ phải sống chung với hơi thở nặng nhọc mỗi ngày, giờ đây tôi đang hồi phục từng bước, dần trở lại nhịp sống bình thường, có thể đi, có thể chạy và tiếp tục theo đuổi những dự định còn dang dở”, anh Vũ xúc động chia sẻ.

Với chị Nguyễn Thị Phương, ca ghép phổi ngày 8/11/2025 là cột mốc không thể nào quên. Những tháng ngày trước đó, cuộc sống của chị gắn liền với bình oxy, từng nhịp thở đều là sự gắng gượng. “Sau ca phẫu thuật, khi nghe tiếng gọi của TS Đinh Văn Lượng báo tin ca ghép thành công, tôi hạnh phúc vô bờ. Ghép phổi đã mang đến cho tôi một sự hồi sinh, một cuộc sống mới, như được sinh ra lần thứ hai” - Chị rưng rưng, giọng vẫn nghẹn lại khi nhắc về quãng thời gian tưởng như không thể vượt qua.

Chị Quách Thị Thực được ghép phổi từ tháng 4/2025. Cuộc sống của chị trước kia gần như gắn chặt với bình oxy, luôn thường trực cảm giác sợ hãi và bất lực. "Tôi chưa từng dám nghĩ đến một tương lai sáng lạn. Vì vậy, với tôi, ghép phổi như một giấc mơ. Tôi có cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn rất nhiều”, chị nói.

Trong không khí ấm áp, thân tình, cuộc hội ngộ của 8 bệnh nhân không chỉ là dịp để họ nhìn lại hành trình đã đi qua, mà còn là minh chứng rõ ràng khẳng định Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực sự làm chủ kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về phổi.

Cuộc hội ngộ đầy xúc động của 8 bệnh nhân ghép phổi tại Bệnh việnPhổi Trung ương. (Ảnh: BVCC)

TS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, năm 2025, bệnh viện đã thực hiện thành công 8 ca ghép phổi. Các ca ghép được triển khai theo tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất của UCSF Medical Center (Mỹ), với sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bệnh viện tuyến trung ương, địa phương cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy hai tháng cuối năm 2025, bệnh viện thực hiện 5 ca ghép phổi, trong đó 2 ca ghép trong cùng một ngày; 3 ca ghép liên tiếp trong vòng 7 ngày; ca ghép được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm 2025. Theo TS Đinh Văn Lượng, chuỗi thành công này khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao, khả năng tổ chức phối hợp liên viện và sự sẵn sàng vận hành Trung tâm ghép phổi vùng trong thời gian tới.

Ngay đầu năm 2026, bệnh viện đã tiếp tục thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên của năm mới vào đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 Tết. Tính đến nay, tổng số ca ghép phổi thành công tại Bệnh viện Phổi Trung ương đã đạt 13 ca, với tỷ lệ sống sau ghép cao, tiệm cận các trung tâm ghép phổi hàng đầu khu vực và thế giới.

Bước sang năm 2026, Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ tiếp tục xây dựng mô hình bệnh viện hiện đại - chuyên sâu, tập trung vào ghép phổi, ung thư phổi và trị liệu tế bào; đầu tư hạ tầng trọng điểm; nâng cao chất lượng chuyên môn, quản trị và công tác xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.