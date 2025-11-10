Ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam: Cô gái nén đau thương hiến tạng cha

(VTC News) -

Ngày 10/11, tại buổi chia sẻ thông tin về hành trình ghép tạng đặc biệt này, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 7 - 9/11, tập thể y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc không ngừng nghỉ để kịp thời tiếp nhận 2 đợt hiến - ghép tạng, mang lại sự sống cho 7 người bệnh gồm: 2 ca ghép tim, 4 ca ghép thận và 1 ca ghép phổi.

Đặc biệt, đợt tiếp nhận tạng hiến - ghép lần này cũng đã ghi dấu ấn đặc biệt cho ca ghép phổi đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy, cũng là ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam.

“Thành công ấy không chỉ đến từ tinh thần tận tâm, nỗ lực không ngừng của toàn bộ ê-kíp y bác sĩ mà còn nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác điều phối và vận chuyển tạng kịp thời đến các bệnh viện ở cả 3 miền đất nước”. BSCK2 Phạm Thanh Việt chia sẻ.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân (49 tuổi, ngụ TP.HCM) được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy ngày 5/11 trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt.

Ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện thành công ở miền Nam. (Ảnh: BVCC)

Sau nỗ lực cứu chữa cho người bệnh không thành công, thân nhân bệnh nhân đã có ý nguyện hiến tặng các tạng gồm: tim, phổi, 2 thận và 2 giác mạc của bệnh nhân để cứu sống những người bệnh có chỉ định ghép.

Chia sẻ về quyết định này, người con gái 22 tuổi nghẹn ngào: “Đây là một quyết định rất khó khăn với tôi và cả gia đình. Trong những ngày chăm sóc ba ở bệnh viện, tôi chứng kiến nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đối mặt với phút giây sinh tử. Nên khi được báo ba đã chết não, tôi quyết đã trao đổi với gia đình, thống nhất hiến tạng của ba để tiếp tục sự sống cho những bệnh nhân khác”.

Từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, song song với các thủ tục pháp lý, hội chẩn, đánh giá chức năng tạng hiến, Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo về cho Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để chọn bệnh nhân ghép phù hợp.

Đến rạng sáng 8/11, 4 ca ghép tại bệnh viện Chợ Rẫy đã thành công, mở ra cơ hội sống mới cho các người bệnh. Cùng thời điểm đó, 2 giác mạc cũng được vận chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho 2 bệnh nhân.

Đặc biệt, ca ghép phổi cho nam bệnh nhân (sinh năm 1986, ở TP.HCM) đã tạo nên dấu ấn cho lịch sử ghép tạng của bệnh viện Chợ Rẫy khi trở thành ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam.

Bệnh nhân bị xơ phổi giai đoạn cuối, anh từng phải sống phụ thuộc vào máy hỗ trợ hô hấp. Khi có nguồn phổi phù hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức kích hoạt quy trình ghép phổi cho người bệnh.

Phút mặc niệm tri ân người hiến tạng. (Ảnh: BVCC)

“Cả lấy tạng phổi và ghép phổi đều là kỹ thuật phức tạp nhất. Người bệnh bị tăng áp động mạch phổi nên nguy cơ tử vong khi gây mê rất cao. Chúng tôi chủ động đặt ECMO hỗ trợ trước khi mổ để đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh”, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bình - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết.

Ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến lớn của ngành ghép tạng Việt Nam.

Cùng với đó, ngay trong đêm 7/11, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nhận được thông tin về 1 trường hợp hiến tạng tiềm năng khác tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Người hiến là nam bệnh nhân 32 tuổi (xã Long Hải, TP.HCM), bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông.

Khi nghe ekip điều trị đánh giá cơ hội cứu chữa cho bệnh nhân là 0%, thân nhân bệnh nhân đã đồng ý hiến tim, phổi, gan và 2 thận của người bệnh để cứu giúp những bệnh nhân khác.

Ngay sau đó, Trung tâm điều phối quốc gia, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy, hãng hàng không Vietnam Airlines và Cảnh sát giao thông TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ, lên kế hoạch thực hiện tiếp nhận, điều phối, vận chuyển tạng hiến từ Bệnh viện Bà Rịa, về các điểm tiếp nhận ở cả 3 vùng miền của đất nước.

Cụ thể, tim và hai thận được điều phối cho Bệnh viện Chợ Rẫy, gan được chia đôi điều phối cho Huế và cho Bệnh viện Đại học Y Dược, còn phổi điều phối cho Viện phổi Trung ương.

Thành công của hai ca hiến tạng liên tiếp không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn, tinh thần tận tâm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ sở y tế mà còn là minh chứng sâu sắc cho giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến tạng. Đây cũng là tiền đề để tiếp tục viết nên những “kỳ tích hồi sinh”, mang lại cơ hội cho nhiều bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống.