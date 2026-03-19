Nghiên cứu đưa bạc thỏi lên Sở Giao dịch hàng hóa

Ngày 19/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cùng các doanh nghiệp và ngân hàng liên quan, tổ chức cuộc họp thảo luận phương án niêm yết và vận hành giao dịch bạc thỏi.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhu cầu giao dịch bạc thời gian qua có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt, trong bối cảnh giá bạc trong nước và thế giới biến động mạnh, biên độ lớn và khó dự báo. Việc nghiên cứu đưa bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa được xem là cần thiết, nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động mua bán. Tuy nhiên, việc triển khai phải được đánh giá toàn diện, bảo đảm minh bạch, an toàn hệ thống và quyền lợi của các bên tham gia.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang tăng. Có thời điểm, giá bạc lên tới gần 108,6 USD/ounce (ngày 26/1). Tại Việt Nam, giá bạc thỏi cũng liên tục được điều chỉnh, có thời điểm vượt 111 triệu đồng/kg, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người dân và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch bạc trong nước hiện vẫn chủ yếu thực hiện theo phương thức mua bán vật chất trực tiếp, thông qua thỏa thuận giữa các bên. Mô hình này mang tính phân tán, thiếu cơ chế hình thành giá tập trung, chưa được chuẩn hóa về thông tin và tiêu chuẩn hàng hóa, đồng thời thiếu các công cụ phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh giá biến động mạnh, những hạn chế này tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý.

Cuộc họp giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và các tổ chức, doanh nghiệp sáng 19/3.

Đưa bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa được định hướng nhằm tổ chức thị trường tập trung, công khai, minh bạch; hình thành cơ chế giá tham chiếu thống nhất; cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro; đồng thời chuẩn hóa hoạt động giao dịch và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Tại cuộc họp, đại diện MXV đã trình bày phương án tổ chức giao dịch, cơ chế giao nhận bạc thỏi và thanh toán bù trừ. Theo đề xuất, việc triển khai sẽ chia thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu thí điểm niêm yết trong nước, giao dịch vật chất; sau khi thị trường vận hành ổn định sẽ từng bước liên thông với các sở giao dịch hàng hóa khu vực và quốc tế.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc như Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, SBJ, Digi Invest cho biết, sẵn sàng tham gia, cam kết bảo đảm năng lực sản xuất và phối hợp thực hiện quy định về giao nhận. Tuy nhiên, nguồn cung bạc hiện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu, là yếu tố cần được tính toán trong quá trình triển khai.

Đại diện Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - đơn vị dự kiến cung cấp dịch vụ lưu ký cho biết, đã chuẩn bị hệ thống kho bãi, phương án bảo quản và cam kết có thể nhanh chóng mở rộng năng lực lưu trữ theo nhu cầu thị trường.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, việc đưa bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa cần được xem xét thận trọng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, tác động thị trường và yêu cầu quản lý; đồng thời, cần thiết lập các cơ chế kiểm soát rủi ro phù hợp như giới hạn vị thế giao dịch, kiểm soát đầu cơ, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, tham vấn ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp, nhằm bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và quyền lợi chính đáng của các bên tham gia.