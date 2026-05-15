Công an TP.HCM 2-2 Đà Nẵng: Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ

Tối 15/5, câu lạc bộ Công an TP.HCM và Đà Nẵng hòa nhau 2-2 trong trận đấu sớm nhất vòng 23 V.League. Tỷ số này không giúp đội chủ nhà cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi đối thủ của họ tạm thoát vị trí cuối bảng nhờ hơn PVF CAND chỉ số phụ.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho thấy quyết tâm giành 3 điểm của Đà Nẵng khi mạo hiểm xếp một loạt tiền đạo như Minh Quang, Nguyên Hoàng và Milan Makaric đá chính. Quế Ngọc Hải được đẩy lên chơi tiền vệ trung tâm bên cạnh Đặng Anh Tuấn. Đội khách tự tin đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên dù đối thủ mạnh hơn.

SHB Đà Nẵng chơi đầy cố gắng trước Công an TP.HCM.

Ngay ở phút thứ 6, nhận đường chuyền của Nguyễn Phi Hoàng, Võ Nguyên Hoàng nỗ lực giữ bóng trước khi chuyền cho Milan Makaric. Ngoại binh này tung cú dứt điểm vừa đủ để ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho SHB Đà Nẵng. Công bằng mà nói, đội khách chơi tốt và không để đối phương có cơ hội ghi bàn.

Trái lại, họ có rất nhiều tình huống thuận lợi để nhân đôi cách biệt khi Quế Ngọc Hải chơi rất hay ở khu trung tuyến. Cựu tuyển thủ Việt Nam liên tục chuyền bóng rất hay nhưng đồng đội lại phung phí thời cơ. Phút 45+2, bất ngờ xảy ra khi Đặng Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vòng cấm và phạt đền dành cho CLB Công an TP.HCM.

Tiền đạo Việt kiều Lee Williams dứt điểm thành công gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Đà Nẵng không còn duy trì được thế trận có lợi như 45 phút đầu tiên. Phút 68, Markrillos có bàn thắng giúp CLB Công an TP.HCM nâng tỉ số lên 2-1

Không còn gì để mất, Đà Nẵng tràn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 76, Lucas Ribamar làm tường rất hay để Võ Nguyên Hoàng dứt điểm hiểm hóc giành lại 1 điểm quý giá cho Đà Nẵng.

Công an TP.HCM 2 2 Đà Nẵng Lee Williams 45+3' 6' Makaric Makrillos 68' 28' Võ Nguyên Hoàng

Đội hình Công an TP.HCM vs Đà Nẵng

CA TP.HCM: Lê Giang Patrik (89), Matheus Felipe (4), Raphael Utzig (10), Khổng Minh Gia Bảo (13), Endrick dos Santos (14), Võ Minh Trọng (17), Đào Quốc Gia (21), Nguyễn Tiến Linh (22), Lê Quang Hùng (34), Nguyễn Đức Phú (39), Lee Williams (66).

Đà Nẵng: Nguyễn Văn Toản (89), Trần Ngọc Hiệp (2), Đặng Anh Tuấn (6), Quế Ngọc Hải (8), Milan Makaric (9), Phạm Đình Duy (18), Nguyễn Phi Hoàng (21), Nguyễn Minh Quang (38), Vũ Văn Sơn (56), Đỗ Phi Long (95).