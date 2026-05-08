Kết quả SHB Đà Nẵng 2-0 Becamex TP.HCM: Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam tỏa sáng

Trên sân nhà, SHB Đà Nẵng tiếp đón Becamex TP.HCM trong trận đấu mà họ buộc phải giành 3 điểm để níu giữ hy vọng trụ hạng. Sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà lập tức dâng cao tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Họ tạo ra thế trận thuận lợi trước Becamex TP.HCM và không để đối phương có nhiều cơ hội.

Sau rất nhiều tình huống dồn ép đối thủ, SHB Đà Nẵng đã có được điều mình cần. Phút 28, từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Võ Nguyên Hoàng tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp và ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho SHB Đà Nẵng. Pha lập công của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam giúp đội bóng bên bờ sông Hàn giải tỏa áp lực.

Võ Nguyên Hoàng ghi bàn cho SHB Đà Nẵng.

Trái lại, đội khách thi đấu không tốt và gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ ít phút sau, đến lượt Phạm Đình Duy thoát xuống và sút tung lưới Minh Toàn nhưng bàn thắng không được công nhận cho Đà Nẵng vì lỗi việt vị.

Và người hâm mộ của đội bóng áo da cam không phải chờ đợi quá lâu. Phút 45+2, Quế Ngọc Hải chọc khe rất thông minh cho Milan Makaric. Tiền đạo này bình tĩnh loại bỏ Trần Đình Khương và dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Đà Nẵng. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn.

Bước sang hiệp 2, Đà Nẵng không ngần ngại tấn công với hy vọng có được thêm bàn thắng và tạo cách biệt đủ lớn trước đối thủ. Tuy nhiên, họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong vòng cấm của Becamex TP.HCM. Ngay cả Milan, Vadim hay Nguyên Hoàng đều dứt điểm không đủ tốt để ghi bàn.

Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 là đủ để Đà Nẵng có được 16 điểm, vượt lên trên PVF-CAND trên bảng xếp hạng.

Kết quả: SHB Đà Nẵng 2-0 Becamex TP.HCM

Ghi bàn:

SHB Đà Nẵng: Võ Nguyên Hoàng (28'), Milan Makaric (45+2')

Đội hình ra sân:

SHB Đà Nẵng: Văn Toản, Hồng Phúc, Phi Long, Ngọc Hải, Đình Duy, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Nguyên Hoàng, Makaric, Minh Quang, Văn Sơn

Becamex TPHCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Việt Cường, Thanh Hậu, Minh Bình, Vĩ Hào, Thành Nhân, Đình Khương, Trung Hiếu, Tấn Tài, Oduenyi