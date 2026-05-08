Truyền thông Trung Quốc nói gì về vụ xét xử hai cựu bộ trưởng quốc phòng?

Báo Quân Giải phóng, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng trên đầu trang nhất bài bình luận nhấn mạnh, việc cơ quan tư pháp quân sự tiến hành xét xử theo pháp luật và đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng liên quan tới các vụ án đưa và nhận hối lộ đã thể hiện đầy đủ quyết tâm vững chắc của Trung ương Đảng trong quản lý Đảng và quân đội toàn diện, nghiêm minh, đồng thời cho thấy quyết tâm và ý chí không lay chuyển của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương trong đấu tranh chống tham nhũng.

Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc răn đe các phần tử tham nhũng, nâng cao tinh thần chiến sĩ, bảo vệ bản sắc chính trị và duy trì sự trong sạch, vinh quang của quân đội.

Ông Tập Cận Bình và quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Bài bình luận nêu rõ: “Trong quân đội tuyệt đối không được có bất kỳ ai hai lòng với Đảng, tuyệt đối không được có chỗ ẩn náu cho các phần tử tham nhũng”.

Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, với tư cách là các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và quân đội, đã sụp đổ niềm tin, đánh mất lòng trung thành, phản bội lý tưởng và sứ mệnh ban đầu, từ bỏ các nguyên tắc của Đảng.

Hành động của họ đã phản bội lòng tin và kỳ vọng của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, làm ô nhiễm nghiêm trọng hệ sinh thái chính trị trong quân đội, gây tổn hại lớn đến hình ảnh của cán bộ lãnh đạo cấp cao, tính chất vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng cực kỳ xấu và đặc biệt nguy hại.

Hình phạt mà họ phải gánh chịu theo pháp luật hoàn toàn là “tự chui vào rọ”, “tự chuốc vào mình” và “tự làm tự chịu”.

Bài báo nhấn mạnh: Việc xét xử Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc chứng minh bất kỳ ai, dù chức vụ cao đến đâu, quyền lực lớn đến mức nào, đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng và pháp luật.

“Chỉ cần tham nhũng quyết không được dung thứ”, những kẻ coi thường pháp luật sẽ bị điều tra đến cùng, không có miễn trừ hay đặc quyền.

Bài bình luận cho rằng, đấu tranh chống tham nhũng liên quan đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với quân đội, tính chất và tôn chỉ của quân đội, cũng như sự ổn định lâu dài của đất nước.

Kể từ Đại hội XVIII, quân đội nước này đã kiên trì thực hiện quản lý Đảng và quân đội toàn diện, nghiêm minh, đi sâu thúc đẩy chỉnh huấn chính trị, chỉnh đốn tác phong, siết nghiêm kỷ luật và chống tham nhũng, kiên trì điều tra triệt để và bài trừ tham nhũng, kiên quyết trừng phạt các phần tử tham nhũng cấp cao trong quân đội, nỗ lực loại bỏ các rủi ro chính trị.

Bài báo nêu rõ, quân đội không thể dung thứ cho tham nhũng, hình ảnh hùng mạnh và văn minh của quân đội không thể bị hoen ố, cuộc chiến chống tham nhũng phải được đẩy mạnh một cách kiên quyết.

Cán bộ đảng viên trong quân đội, đặc biệt là các cán bộ cấp cao, phải lấy những phần tử tham nhũng bị điều tra và xử lý như Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, làm gương xấu để rèn luyện tinh thần chính trị trung thành với Đảng, xây dựng phòng tuyến tư tưởng vững chắc chống tham nhũng, biến chất, giữ gìn bản sắc chính trị trong sạch, liêm chính, thiết lập và thực hành quan điểm thành tích chính trị đúng đắn.

Trước đó, ngày 7/5, tòa án quân sự Trung Quốc đã đưa ra phán quyết sơ thẩm các vụ án đưa và nhận hối lộ của hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc.

Cả hai đều bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Sau khi kết thúc thời hạn hoãn thi hành án, bản án sẽ chuyển thành tù chung thân, không được giảm án hoặc ân xá.

Đây là bản án nặng nhất dành cho các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Trung Quốc kể từ chiến dịch chống tham nhũng được phát động sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012.