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Hà Nội nâng cấp 3 trạm bơm, 'giải cứu' điểm nóng phía Tây khỏi cảnh mưa là ngập

(VTC News) -

Nhằm giảm ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây, Hà Nội đang tăng tốc thi công cụm 3 trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Video: Nâng cấp 3 trạm bơm, 'giải cứu' điểm nóng phía Tây khỏi cảnh mưa là ngập.

Những năm gần đây, khu vực phía Tây Hà Nội ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh với sự xuất hiện của hàng loạt khu đô thị mới, công trình hạ tầng và các tuyến giao thông trọng điểm.

Sự phát triển mạnh mẽ cũng đặt ra áp lực lớn đối với hệ thống tiêu thoát nước vốn chưa được đầu tư đồng bộ, khiến nhiều khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng ngập úng mỗi khi xuất hiện mưa lớn.

Quốc lộ 70 đoạn lên cầu vượt Tây Mỗ (phường Xuân Phương) là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) hồi tháng 10/2025, khu vực này từng chìm trong biển nước nhiều giờ, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cùng với đó khu vực làng Miêu Nha (phường Xuân Phương) cũng từng trải qua đợt ngập úng kéo dài gần một tuần trong cùng thời điểm. 

Theo ghi nhận, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc mực nước sông Cầu Ngà dâng cao, trong khi hệ thống thoát nước nội khu còn hạn chế. Nước mưa không thể tiêu thoát kịp thời, dẫn đến tình trạng dồn ứ và ngập sâu kéo dài nhiều ngày.

Trước thực trạng ngập úng ngày càng phức tạp, UBND TP Hà Nội triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây. 

Trong đó, dự án nâng cấp các trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép (phường Xuân Phương) được xác định là hạng mục trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyếttình trạng ngập tại các khu đô thị dọc Đại lộ Thăng Long, khu vực Tây Mỗ, Xuân Phương, Nam An Khánh và nhiều khu dân cư lân cận.

Tại công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều mũi thi công cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động để đẩy nhanh tiến độ.

Các hạng mục ngầm, bể hút và hệ thống đường ống quy mô lớn đang dần hoàn thiện, tạo tiền đề cho việc lắp đặt các tổ máy bơm công suất lớn trong thời gian tới.

Song song với đó, tuyến kênh dẫn nước kết nối với các trạm bơm cũng đang được nạo vét, mở rộng và gia cố nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận, dẫn truyền lượng nước lớn khi xảy ra mưa bão.

Theo thiết kế, cụm 3 trạm bơm có tổng công suất khoảng 12 m³/s. Dự kiến khi hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý II/2026, hệ thống này sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu úng cho khu vực phía Tây Hà Nội, giảm nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng thấp, khu vực đê Cầu Ngà cũng như bảo đảm an toàn cho các tuyến giao thông quan trọng.

Theo anh Đình Huy, người dân sinh sống tại làng Miêu Nha, các trạm bơm hiện hữu đã không còn đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát nước trong điều kiện mưa lớn hoặc lũ lụt. Mỗi mùa mưa bão, nhiều khu dân cư thường xuyên rơi vào cảnh ngập kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đi lại. Vì vậy, người dân kỳ vọng các công trình mới sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm áp lực ngập úng và cải thiện đáng kể điều kiện sống trong khu vực.

Với tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, cụm trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép được kỳ vọng sẽ trở thành lời giải quan trọng cho bài toán ngập úng phía Tây Thủ đô, giúp người dân sớm thoát khỏi cảnh thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão đến gần.

Minh Đức
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