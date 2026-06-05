Hà Nội nâng cấp 3 trạm bơm, 'giải cứu' điểm nóng phía Tây khỏi cảnh mưa là ngập

Theo anh Đình Huy, người dân sinh sống tại làng Miêu Nha, các trạm bơm hiện hữu đã không còn đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát nước trong điều kiện mưa lớn hoặc lũ lụt. Mỗi mùa mưa bão, nhiều khu dân cư thường xuyên rơi vào cảnh ngập kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đi lại. Vì vậy, người dân kỳ vọng các công trình mới sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm áp lực ngập úng và cải thiện đáng kể điều kiện sống trong khu vực.