Thiếu Lamine Yamal, Tây Ban Nha bị Iraq cầm hòa 1-1

(VTC News) -

Sáng 5/6, đội tuyển Tây Ban Nha hòa Iraq 1-1 trên sân Riazor (La Coruna, Tây Ban Nha). Ferran Torres mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 16, nhưng Merchas Doski ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt chỉ 11 phút sau đó. Lamine Yamal không tham gia trận đấu này do chấn thương.

Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente cầm bóng 66%, tung ra 13 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,36 - hoàn toàn vượt trội so với các thông số của đội tuyển Iraq. Tuy nhiên, sự chênh lệch này lại không được chuyển hóa lên tỷ số.

Tây Ban Nha (áo đỏ) bị Iraq cầm hòa 1-1. (Ảnh: Reuters)

Hiệp một cho thấy rõ sự áp đảo của đội chủ nhà. Tây Ban Nha tung ra 7 cú sút, trong đó có 4 lần đưa bóng trúng đích. Sức ép đó giúp họ sớm vượt lên ở phút 16. Ferran Torres nhận đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm chìm vào góc thấp, đánh bại thủ môn Ahmed Basil.

Dù vậy, Iraq chỉ cần tận dụng được một khoảnh khắc để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 27, Merchas Doski lấy bóng từ xa và tung cú sút mạnh đưa bóng đi thẳng vào góc cao. Thủ môn Joan Garcia không thể cản phá, còn Tây Ban Nha phải trả giá cho một trong số rất ít pha lên bóng đáng chú ý của đối thủ.

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha thay đổi nhiều vị trí nhưng vẫn hoàn toàn áp đảo đối thủ. Đội chủ nhà cầm bóng 60% trong hiệp hai, có thêm 6 cú sút. Tuy nhiên, chất lượng tấn công giảm rõ rệt khi họ không có cú sút trúng đích nào sau giờ nghỉ.

Iraq phòng ngự thấp và gần như chỉ tập trung bảo vệ tỷ số. Đại diện châu Á không tạo ra nhiều sức ép, nhưng đủ chắc chắn để khiến Tây Ban Nha bế tắc. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Sau trận đấu này, Tây Ban Nha còn một trận giao hữu trước World Cup 2026, gặp Peru ngày 9/6.

Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Cape Verde, Ả Rập Xê Út và Uruguay. Các trận đấu của bảng này diễn ra tại Atlanta, Miami, Houston (Mỹ) và Guadalajara (Mexico).