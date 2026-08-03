Công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc được cộng 2,5 điểm khi thi công chức

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị định 300/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (có hiệu lực thi hành từ 1/8).

Chính phủ ban hành quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đáng chú ý, Nghị định mới sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định 170/2025 về ưu tiên trong tuyển dụng công chức.

Cụ thể, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động; đội viên thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành.

Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức. Trong đó, đã làm rõ hơn điều kiện về thời gian công tác khi tiếp nhận vào làm công chức.

Theo đó, đối với các trường hợp là viên chức; người hưởng lương trong Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, tổ chức cơ yếu; người quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước; người làm việc trong các hội; người hoạt động không chuyên trách cấp xã và đội viên trí thức trẻ, phải có ít nhất 5 năm công tác trở lên đang làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Thời gian công tác là thời gian liên tục trước khi tiếp nhận làm công việc ở trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu có), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được xếp lương tương ứng với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận là công việc gắn với chuyên ngành đào tạo, có yêu cầu sử dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Chính phủ cũng quy định hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào công chức đề xuất gồm: sơ yếu lý lịch cá nhân; bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận; bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác của người được đề nghị tiếp nhận; phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp các thành phần hồ sơ đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức hoặc được trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức hoặc trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì được sử dụng thay thế bản giấy tương ứng.

Xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức

Nghị định 300/2026 quy định, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức nào thì được xếp hưởng mức lương khởi điểm của ngạch đó.

Trường hợp người được tuyển dụng đã có thời gian công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ thì được cộng dồn), được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng căn cứ thời gian công tác đó để xem xét, quyết định xếp vào bậc lương phù hợp ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trường hợp người được tiếp nhận có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ thì được cộng dồn), làm công việc phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tiếp nhận thì thời gian công tác đó được tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tiếp nhận.