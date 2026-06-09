Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thuốc lá điện tử

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Chỉ thị số 25 của Thủ tướng về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Thủ tướng chỉ đạo bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Thủ tướng đánh giá, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá vẫn tiềm ẩn phức tạp và có những diễn biến mới, đặc biệt là việc mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gia tăng mạnh, khó kiểm soát hơn, gây hại cho sức khỏe cộng đồng, tác động ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Để tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, Thủ tướng đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị tại địa phương tích cực tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

"Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tình hình buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa phương. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng", Chỉ thị nêu rõ.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất, các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, gửi về Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (qua Văn phòng Thường trực) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và Công an địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện, xác lập chuyên án, đấu tranh quyết liệt, xử lý tận gốc các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Lực lượng Công an cũng cần phối hợp các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc duy trì, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới gắn với công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Quốc phòng còn có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, gắn với việc duy trì trật tự an toàn trên các vùng biển.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong việc rà soát nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Khoa học và Công nghệ cần siết chặt các quy định để bảo đảm an toàn, an ninh về dịch vụ bưu chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện hoạt động lợi dụng dịch vụ bưu chính, thương mại điện tử để vận chuyển thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, lực lượng địa phương (Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường) kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Các địa phương cần gắn trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã/phường/đặc khu với công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn quản lý.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị VTV, VOV, TTXVN và hệ thống các cơ quan báo chí phối hợp với các bộ, ngành, lực lượng chức năng xây dựng chương trình chuyên đề truyền thông phù hợp, tăng thời lượng, tuyên truyền về những nguy hại của hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân.